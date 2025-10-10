بينما أفاد مصدر مطلع بأن حركة حماس تعمل على تجهيز الرهائن في قطاع غزة تمهيداً لتسليمهم، واستكمالاً للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كُشفت بعض التفاصيل.

قبل يوم الاثنين القادم

فقد أوضح تقرير جديد مساء الجمعة، أن إسرائيل بدأت الاستعدادات لاحتمال أن يتم تقديم الإفراج عن الرهائن، ويُنفَذ قبل يوم الاثنين القادم، وفقاً للقناة الـ13 الإسرائيلية.

وذكرت المصادر أن الجهات المختلفة باتت جاهزة لانطلاق العملية في أي لحظة.

بدورها، كشفت القناة 12، أن تل أبيب نقلت رسالة لحماس مفادها أن المهلة 72 ساعة فقط، وأن أي تأخير سيعتبر خرقاً للاتفاق.

جاء هذا بعدما بدأت مهلة "72 ساعة" مع تصديق الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

بناء على ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي انسحابات إلى مواقع متّفق عليها مسبقاً، على أن تُجرى خلالها عملية تبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

كما يتوقع بحسب الوثيقة التي وقعت في شرم الشيخ بمصر، بعد 4 أيام من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية، قطرية وأميركية، فضلاً عن مشاركة تركية، أن يبدأ دخول مساعدات إنسانية كاملة ومراقبة دولياً دون عرقلة، واستكمال الانسحاب العسكري الإسرائيلي من عمق غزة إلى حدود محددة مسبقاً، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محددين بالاسم في السجون الإسرائيلية، على أن تتم العملية دون أي تغطية إعلامية مباشرة حفاظاً على سرية الإجراءات وأمان المنفذين.

أيضا سيطلق سراح الرهائن الأحياء أولًا خلال 72 ساعة من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، في حين ستنقل الجثامين لاحقاً في دفعة ثانية، على أن تدخل فرق طبية وهندسية مصرية وقطرية إلى غزة لتأمين الطرق، كذلك إنشاء غرفة تنسيق ميدانية مشتركة، تضم ممثلين عن مصر، قطر، تركيا، الولايات المتحدة، إسرائيل، وحماس، لمتابعة كل الخروقات المحتملة على مدار الساعة.

وخلال 72 ساعة من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، تبدأ إسرائيل بإطلاق سراح "أسماء محددة من ذوي الأحكام العالية"، وتؤكد حماس أنها تعتبر ذلك مؤشر حسن نية للمرحلة الثانية.

53 % تحت سيطرة إسرائيلية

يذكر أن المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان كانت أعلنت الخميس، أنه في غضون 24 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي تنتشر فيها، لكنها ستبقي سيطرتها على 53% من أراضي قطاع غزة.

وكان إقرار الاتفاق أتى بعيد إعلان إسرائيل أن جميع الأطراف المعنية وقّعت في مصر على هذه المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة، والتي كشف عنها الشهر الماضي.

كما يتوقع المفاوضون الأميركيون أن تكون المرحلة التالية وقف إطلاق نار شبه دائم حتى يتم التفاوض على بقية القضايا ومعالجتها، ومنها كيفية إدارة غزة، وفق ما أفادت شبكة "إن بي سي".

المصدر: العربية