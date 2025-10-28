نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنيّة، قولها إنّ "حزب الله" نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة، كاشفةً عن "إحباط محاولات تهريب شحنات أسلحة بينما وصلت شحنات أخرى إلى مخازن الحزب في لبنان".

وأضافت المصادر الأمنيّة أنّ "تل أبيب أبلغت واشنطن بتفاصيل عمليات تهريب السلاح عبر الحدود السورية - اللبنانية".

كذلك، أشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر غربي، إلى أنّ "الأجواء في لبنان مشحونة جدًّا، واحتمال اندلاع مواجهة مع إسرائيل مرتفع ولا يمكن منعه كليًّا".

ايضا، نقلت "إٍسرائيل هيوم" عن مسؤولين أنه في "إن لم تستطع الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" فلن يكون هناك مفرّ من تنفيذ عمليّة مركّزة ومحدّدة ضد أهداف للحزب".

كما نقلت تقديرات بأن "حزب الله" لا يمتلك سوى نحو 10 آلاف صاروخ مقارنةً بنحو 120 ألف كان يمتلكها عشية الحرب الأخيرة.

