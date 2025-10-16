علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على مقتل رئيس أركان الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري، قائلاً: “سنصل إلى الجميع”.

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور على منصة “إكس”، إن جماعة الحوثي “أعلنت الآن أن رئيس أركان الحوثيين، الذي تعرض لضربة أولى قوية أفشلت معظم قياداتهم في اليمن، قد فارق الحياة متأثرًا بجراحه، لينضم بذلك إلى رفاقه المهزومين في محور الشر في غياهب الجحيم”، وفق تعبيره.

وأضاف كاتس أنه زار مقر الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والذي وصفه ساخرًا بأنه “مقر الاستخبارات العسكرية الحوثية”، حيث شكر رئيس شعبة الاستخبارات شلومي بيندر وأفراد الجهاز على “العمل الممتاز الذي قاموا به، وسيواصلون القيام به ضد الحوثيين مستقبلًا”.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، “عملنا بجد لإزالة تهديدات جسيمة من جانب الحوثيين، وسنفعل ذلك ضد أي تهديد في المستقبل أيضًا”.



في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي رسميًا مقتل الغماري، معتبرةً أنه “ارتقى شهيدًا ضمن مسار الصراع مع العدو”، متوعدةً بأن “جولات الصراع لم تنتهِ، وسيُواجَه العدو الصهيوني بجزائه الرادع”.

وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد كشف في حزيران الماضي أن إسرائيل حاولت تصفية الغماري عبر استهداف اجتماع للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء. ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن “إسرائيل حاولت اغتيال رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن”.



وأشار مراقبون إلى أن الغارة التي استهدفت الاجتماع في صنعاء كانت تهدف بشكل مباشر إلى القضاء على الغماري، وهو ما تؤكده المؤشرات اليوم بعد إعلان مقتله رسميًا