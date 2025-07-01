صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلثاء، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نجحت في اعتراض 99% من الطائرات الإيرانية دون طيار و86% من الصواريخ الباليستية خلال الصراع الأخير.

وقال أدرعي لوكالة “سبوتينك”: “أطلقت إيران أكثر من ألف طائرة مسيرة باتجاه أراضينا، وتم اعتراض الغالبية العظمى منها، أي أكثر من 99%”.

وأضاف أن إيران أطلقت أكثر من 500 صاروخ باليستي، وتم اعتراض 86% منها، وهو رقم قياسي على المستوى الدولي بالنظر إلى نوع وعدد عمليات الإطلاق المتزامنة.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي مقتنع بأن خطة الضربة الصاروخية الإيرانية انتهت بالفشل، وأن الدفاعات الجوية حققت “نجاحات كبيرة” في حماية الأراضي الإسرائيلية.