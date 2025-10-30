يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الايام القادمة مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم، لتعود للارتفاع يوم الجمعة نتيجة كتل دافئة يتأثر بها لبنان غدًا ولغاية الاثنين. ولا منخفضات ممطرة في الافق...

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الجو: مشمس

- الحرارة: بين ٢٠ و٢٧ ساحلًا وبين ١١ و٢٥ بقاعًا وبين ١٤ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٨٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الجمعة: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- السبت: مشمس مع ظهور سحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س