المركزية - تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني، والهيئة الصحة الاسلامية، وكشافة الرسالة الاسلامية من اخماد النيران التي تسببت بها الغارات الجوية المعادية فجر اليوم على منطقة أحراج علي الطاهر عند الاطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقا ، والتي أتت على مساحات كبيرة من اشجار البلوط والزيتون والاعشاب اليابسة.

وواجهت فرق الاطفاء صعوبات كبيرة في عملية اخماد النيران ، لجهة صعوبة الوصول الى بعض الاماكن التي اندلعت فيها النيران في ظل غياب الطرقات المؤهّلة ، اضافة الى وجود كميات كبيرة من الاجسام غير المنفجرة في المنطقة من مخلفات العدوان الاسرائيلي المستمر .

وبعد نحو حوالي الــ 4 ساعات من الجهود المشتركة تمت محاصرة النيران واخمادها .