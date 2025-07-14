Jul 14, 2025 12:23 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

تدابير سير تزامناً مع جلسة مجلس النواب غداً

المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، في بيان ان "السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الثلاثاء 15-7-2025، ستُعقَد جلسة عامّة في مجلس النّواب لمناقشة الحكومة في سياساتها العامّة.

لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o