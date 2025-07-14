المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، في بيان ان "السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الثلاثاء 15-7-2025، ستُعقَد جلسة عامّة في مجلس النّواب لمناقشة الحكومة في سياساتها العامّة.

لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".