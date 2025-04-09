المركزية - على أثر قيام إحدى العلامات التجارية (RITIKA shoes) بتسويق منتجاتها المحصورة بالأحذية النسائية والحقائب الجلدية والترويج لها من خلال إطلاق أسماء نسائية لكل حذاء وحقيبة، منها ما يعود الى أسماء عادية ومنها ما يعود الى شخصيات ورموز هي لزوجات وبنات الرسول (صل الله عليه وسلم) أو نساء صالحات وصحابيات جليلات، ولما كان إطلاق أسماء النساء على أحذية نسائية والترويج لهكذا منتجات عبر هكذا أسلوب لا يندرج تحت أي أسلوب ونهج مقبول ويحط من كرامة المرأة المصانة حقوقها وكرامتها دستورياً وقانونياً، عدا عن أن بعض الأسماء هي مقدسة ومحل تقدير واحترام لدى مختلف الطوائف والمذاهب، تقدّم المحامي محمد زياد جعفيل بتاريخ اليوم الموافق 9/4/2025 بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية ليصار الى:

1-وقف فوري لجميع المواقع الالكترونية العائدة لتسويق هذه المنتجات على مختلف برامج وصفحات التواصل الإجتماعي.

2- ملاحقة كافة المتورطين والمسؤولين عن هكذا تصرف والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء المختص بالجرائم التي تمس حقوق المراة وكرامتها، إضافة الى تحقير الشعائر الدينية وإثارة الفتن.