أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص أنها ضبطت شاحنة محمّلة بصواريخ غراد كانت متجهة إلى لبنان، وذلك خلال كمين محكم نُفّذ قرب الحدود اللبنانية. وأوضحت أنّ القوى الأمنية صادرت المضبوطات، وتم تنظيم الضبط اللازم أصولاً.

وقالت أن خلال الفترة الفائتة قامت الأجهزة الأمنية على الجانبين اللبناني والسوري بتنظيم حملات لضبط الحدود تم خلالها إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى سوريا.

وأعلنت قيادة الجيش في حزيران الفائت “إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة بسيبس – الهرمل، وضبطت كمية منها”.

وفي الشهر نفسه، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة عبر شاحنة معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية.

