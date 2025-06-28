نعت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المعاون الياس طوق، الذي استشهد فجر تاريخ اليوم 28-06-2025 خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة SWAT التابعة لوحدة الشرطة القضائية بمداهمة أحد المطلوبين داخل منزله في شارع المئتين طرابلس، ويدعى (ن. ر. مواليد عام 1964، لبناني) مطلوب بأربع مذكرات عدلية وخلاصة حكم بجرائم قتل ومحاولة قتل، حيث بادر المطلوب الى إطلاق النار ورمي خمسة قنابل يدوية باتجاه عناصر القوة، مما ادّى الى استشهاد المعاون المذكور وجرح ضابطين ورتيب، تم نقلهم الى المستشفى للمعالجة وحالتهم مستقرة، واسفرت العملية عن توقيف المدعو(ن. ر) والموجودين في المنزل".

مرفوعاً على الأكف ملفوفاً بالعلم اللبناني، استقبلت بشري مساء اليوم ابنها الشهيد الياس طوق الذي سقط في طرابلس أثناء مداهمة الصباح. الأهالي والأصدقاء استقبلوا جثمان الشهيد عند مدخل بشرّي وسط الزغاريد والتصفيق ونثر الورد وحرق البخور وقرع أجراس الكنائس وساروا به إلى قاعة الكنيسة حيث سُجي وسط مظاهر الحزن والبكاء.

عون: وأجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله وقدم لهما التعازي باستشهاد المعاون إلياس طوق الذي استشهد فجر اليوم خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة Swat التابعة لوحدة الشرطة القضائية بدهم منزل احد المطلوبين في شارع المئتين في طرابلس.

كما نوّه الرئيس عون بالعمل الأمني الذي قام به الشهيد وأفراد القوة الذين أصيب منهم ضابطان ورتيب متمنياً للشهيد الرحمة ولذويه الصبر والعزاء، وللجرحى الشفاء العاجل.

وأشاد الرئيس عون بالجهود التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في مختلف وحداتها من أجل حفظ الأمن في البلاد والحد من الجريمة على أنواعها ومكافحة التهريب وكل ما يشكل خطراً على سلامة المواطنين، مؤكداً أن لا تساهل مع المخلين بالأمن والمطلوبين للعدالة.

سلام: وكتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على "أكس": "المعاون أول الشهيد إلياس بهجات طوق، وهب حياته صونًا لأمن لبنان واستقراره. هو شهيد بشري، وشهيد طرابلس، وشهيد الوطن. ننحني أمام تضحيته، ونتوجه بأحرّ التعازي لعائلته الكريمة، ولمؤسسة قوى الأمن بقيادتها وكامل عناصرها. وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال".

الحجار: ونعاه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كاتبًا عبر حسابه على "أكس": "اليوم، عنصر من أبطال قوى الأمن الداخلي ، انضمّ إلى قافلة شهداء الوطن، أثناء أداء واجبه ليذكرنا أن هناك من يسهر ويخاطر كي نبقى بأمان. الرحمة للشهيد، والدعاء بالشفاء للجرحى، وإلى رفاقهم كل التقدير. تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس ويؤمن أن الواجب فوق كل شيء".

النائبة جعجع: وكتبت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ستريدا جعجع على حسابها عبر منصة “اكس”: “مرّة جديدة تقدم بشري شاباً من خيرة شبابها قرباناً على مذبح هذا الوطن… الياس بهجت طوق شهيداً…

ليس مستغرباً ان يكون ابن بشري رأس حربة المواجهة ما بين الدولة واللا دولة… ما بين القانون ورجال القانون والفوضى والتفلت والخارجين عن القانون…

وهكذا كان الشهيد الياس طوق كما جميع ابناء بشري في المقدمة بطلاً، شجاعاً، مقداماً، فهؤلاء هم ابناء بشري رجال شجعان لا يخافون… وقدر هؤلاء الرجال ان يدافعوا عن الدولة والقانون والناس حتى الرمق الأخير…

رحمة الله على شهيدنا الغالي الياس طوق ونسأل الله ان يطيّب جراح عائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة وجميع ابناء بشري…

المسيح قام…”

معوّض: في سياق متصل، كتب النائب ميشال معوض عبر حسابه “إكس”: “إستشهاد المعاون أول إلياس طوق في طرابلس، أثناء مطاردته مع رفاقه للخارجين على القانون، جريمة تستوجب العقاب والمحاسبة، والمطلوب أن تضرب أجهزة الدولة بيد من حديد، لمكافحة الجريمة وفرض القانون”.

وتابع: “بألم ننعي الشهيد طوق، وباعتزاز نُكبر دور مؤسسة قوى الأمن في فرض الأمن، كي يشعر اللبنانيون أنهم محميون في دولة فعلية. كل التعازي لعائلة الشهيد ولِبشري وأهلها، ولمؤسسة قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطا وعناصر”.

ريفي: بدوره، كتب النائب أشرف ريفي عبر منصة "أكس": "المعاون أول الشهيد إلياس بهجات طوق، دفع حياته ثمناً للقسم الذي إؤتُمنَ على تأديته في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، حفظاً لأمن واستقرار الوطن. إنه شهيد طرابلس وشهيد الوطن، نودّعه بحزن، ونفخر بتضحيته، وبقوى الأمن التي تسهر على حفظ أمن وكرامة اللبنانيين".

مخزومي: من جانبه، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "أكس": "ببالغ الحزن تلقينا خبر استشهاد المعاون أول الياس طوق في قوى الأمن الداخلي وهو يقوم بواجبه في طرابلس، مع رفاقه العسكريين، في مكافحة الخارجين عن القانون. كل التعازي لعائلته ولقوى الأمن الداخلي، لهذه الخسارة، والتضحية الكبيرة، على طريق استعادة دولة القانون ونأمل من القضاء انزال أشد العقوبة بمن ارتكبوا هذه الجريمة".

كبارة: في سياق متصل، عزى النائب كريم كبارة مؤسسة قوى الأمن الداخلي وعائلة المعاون أول الشهيد إلياس طوق "الذي ضحى بحياته لأجل طرابلس ولأجل لبنان"، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى!

وقال: "الأمن في طرابلس خط أحمر...كل الدعم للقوى العسكرية والأمنية لأداء دورها كاملاً وفرض هيبة الدولة للحفاظ على استقرار المدينة".

​وديع الخازن: بدوره، أبرق عميد ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، إلى وزير الداخلية العميد احمد الحجار، معزيًا باستشهاد المعاون أول الياس طوق. وقال في البرقية "تلقّينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد الدركي البطل إلياس طوق، الذي ارتقى أثناء أدائه الواجب الوطني بشجاعة وتفانٍ. إن هذا المصاب الجلل لا يمسّ فقط المؤسسة الأمنية التي نفتخر بها، بل يُصيب قلب كل لبناني مؤمن بدولة القانون، ويزيدنا إيماناً بأهمية التضحيات التي يبذلها رجال الأمن في سبيل حماية الوطن وأهله". وأضاف "نتقدّم منكم، ومن قيادة قوى الأمن الداخلي، ومن عائلة الشهيد ورفاقه، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهمكم جميعاً الصبر والسلوان. رحم الله الشهيد، وحمى لبنان من كل شرّ".

الاشتراكي: وصدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:يتقدّم الحزب التقدمي الإشتراكي من وزير الداخلية العميد أحمد الحجّار، ومن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، بأحرّ التعازي باستشهاد المعاون أول الياس طوق الذي استُشهد خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة SWAT، التابعة لوحدة الشرطة القضائية، بمداهمة أحد المطلوبين في شارع المئتين، طرابلس. إنّ الحزب إذ يحيّي ويقدر تضحيات عناصر قوى الأمن، يشيد بما يبذلونه حمايةً للوطن والمواطن".

وأضاف: "نتمنى للجرحى الأبطال الشفاء الكامل والعاجل. كل التعازي لعائلة الشهيد طوق الكريمة وأهلنا في بشري، والتعازي لوزير الداخلية ولمؤسسة قوى الأمن الداخلي قيادةً، ضباطاً، رتباءً وأفراداً".

نبذة عن حياته: وفيما يلي نبذة عن حياة الشهيد ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

الرتبة والاسم والشهرة: الياس بهجات طوق

تاريخ الولادة ومكانها: 14-9-1986 بشري.

الوضع العائلي: متأهل، عدد الأولاد /2/.

دخل السلك بتاريخ 11/9/2006 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون.

رقي إلى رتبة معاون اول بعد الاستشهاد.

خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي- القوى السيارة – سرية وزارة الداخلية والبلديات- قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة- المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية.

منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.

منح التنويهات التالية:

– تنويه خطي مع مكافأة مالية عدد/3/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي

تنويه صادر عن مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد /9/.

تنويه صادر عن قائد وحدة القوى السيارة عدد/1/.

تنويه صادر عن قائد الشرطة القضائية عدد /5/.