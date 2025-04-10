المركزية - كسرت محكمة الاستئناف في الشمال قرار نقابة المحامين في طرابلس، وأبطلت انتساب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام إلى النقابة. جاء ذلك بعدما اطلعت المحكمة على الاستحضار الاستئنافي الذي قدمته عضو مجلس النقابة، باسكال أيوب، في الثاني من نيسان الجاري.

وطلبت المحكمة من نقابة المحامين في طرابلس إبراز الملف الذي تم بموجبه قبول انتساب سلام إلى النقابة، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ. كما قررت المحكمة تعليق تنفيذ قرار قبول انتساب الوزير السابق إلى النقابة حتى يتم البت في الاستئناف المقدم.

وكانت باسكال أيوب قد عرضت في دعواها سابقا أنّ سلام كان عضوًا منتسبًا إلى نقابة محامي بيروت بصفته محاميًا متدرّجًا فيها، وقد تمّ تعليق قيده عن جدول التدرّج بحكم تولّيه منصبه الوزاري.