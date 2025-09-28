توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.



معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: قليل الغيوم من دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية، كما يتكوّن ضباب محلّي على المرتفعات.



الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تبقى من دون تعديل في الداخل، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.



الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة، خصوصاً فوق الجبال وفي الداخل. تتشكّل الغيوم ويتكوّن الضباب على المرتفعات إعتبارًا من بعد الظهر، فتصبح الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة، خصوصاً شمال البلاد وعلى المرتفعات.



الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على الجبال بسبب تكوّن الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٨٠%.

حال البحر: مائج إجمالاً.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٤ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٣١.

ساعة غروب الشمس: ١٨:٢٥.