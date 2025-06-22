عقب ساعات على الهجوم الأميركي الذي استهدف منشأة فوردو النووية في إيران، كشفت وكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم الأحد، عن صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر أضراراً على سفح جبل الموقع النووي تحت الأرض، فيما يتصاعد دخان رماديّ في الهواء.

تُظهر صور "بلانيت لابس بي بي سي"، التي التُقطت اليوم في 22 حزيران/ يونيو، أنّ الجبل، الذي كان بُنيّاً في السابق، قد تحوّلت أجزاء منه إلى اللون الرمادي، وبدت معالمه مختلفة قليلاً عن الصور السابقة، مما يُشير إلى أن انفجاراً تسبَّب في تناثر حطام حول الموقع، ويؤكد استخدام قنابل أميركية متخصّصة في اختراق المخابئ على المنشأة.

والمنشأة مبنيّة في عُمق جبل بعيد عن المجمعات السكنية، وقد استخدمت الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات لاستهدافها، وصُممت هذه الأسلحة لاختراق الأرض قبل الانفجار، بحسب مسؤول أميركي.