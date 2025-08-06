أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أوامر إخلاء جديدة في حي الزيتون بمدينة غزة، داعياً السكّان إلى التوجّه جنوباً نحو المواصي.



وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": "تحذير إلى كل من لم يُخلِ المناطق المحدّدة بعد أو عاد إلى البلوكات 613, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 641, 695 – في حي الزيتون. كما تم تحذيركم، يواصل الجيشتعميق عملياته غرباً ومن أجل سلامتكم، أخلوا فوراً جنوباً نحو المواصي".

في السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قائد سلاح الجو رفض تنفيذ مطالب لواء الجنوب بتكثيف الضربات الجوية على غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فجر الأربعاء بـ"سقوط 20 شهيداً وعشرات المصابين في انقلاب شاحنة فوق عشرات من طالبي المساعدات وسط القطاع".



ولفت المكتب إلى أن "شاحنة المساعدات انقلبت بعد أن أجبرها الاحتلال الإسرائيلي على الدخول عبر طريق غير آمنة".

وحذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أنّ "العمل الإغاثي في قطاع غزة يواجه عرقلة ممنهجة، رغم الجهود المبذولة لإيصال الإمدادات الأساسية".

وأشار المكتب إلى أنّ "الأوضاع الصحية تتدهور بسرعة، حيث يؤدي الجوع وسوء التغذية والأمراض إلى وفيات متزايدة".