أفادت معلومات لل lbc بأن أهالي الموقوفين السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق يقومون بتحركات باتجاه معبر جديدة يابوس - المصنع بهدف قطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان.

كما تحدثت المعلومات عن تنفيذ وقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي واطلاق دعوات لقطع طريق معبر العريضة.