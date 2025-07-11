Jul 11, 2025 4:42 PMClock
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أهالي الموقوفين السوريين يصعدون: دعوات لقطع المعابر أمام السيارات الآتية من لبنان!

أفادت معلومات لل lbc بأن  أهالي الموقوفين  السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق يقومون بتحركات  باتجاه  معبر جديدة يابوس - المصنع  بهدف قطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان.
كما تحدثت المعلومات عن تنفيذ وقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي واطلاق دعوات لقطع طريق معبر العريضة.

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