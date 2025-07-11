أفادت معلومات لل lbc بأن أهالي الموقوفين السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق يقومون بتحركات باتجاه معبر جديدة يابوس - المصنع بهدف قطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان.
كما تحدثت المعلومات عن تنفيذ وقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي واطلاق دعوات لقطع طريق معبر العريضة.
Jul 11, 2025 4:42 PM
عدل وأمن
أهالي الموقوفين السوريين يصعدون: دعوات لقطع المعابر أمام السيارات الآتية من لبنان!
أفادت معلومات لل lbc بأن أهالي الموقوفين السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق يقومون بتحركات باتجاه معبر جديدة يابوس - المصنع بهدف قطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان.