أوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، السبت، إن إيران “مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي”.

وذكر قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “وقفت دول الخليج ضد الحرب الإسرائيلية على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد ودعت لحلّ القضايا العالقة، وعلى رأسها الملف النووي، عبر المسار السياسي”.

وأضاف: “ورغم ذلك، جاء الاستهداف الإيراني لسيادة دولة قطر الشقيقة، وهو استهداف يطالنا جميعا”.

وتابع: “اليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء”.