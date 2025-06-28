Jun 28, 2025 12:36 PMClock
اقليميات
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قرقاش: طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي

أوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، السبت، إن إيران “مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي”.

وذكر قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “وقفت دول الخليج ضد الحرب الإسرائيلية على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد ودعت لحلّ القضايا العالقة، وعلى رأسها الملف النووي، عبر المسار السياسي”.

وأضاف: “ورغم ذلك، جاء الاستهداف الإيراني لسيادة دولة قطر الشقيقة، وهو استهداف يطالنا جميعا”.

وتابع: “اليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء”.

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