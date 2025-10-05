يعلق الغزيون بعد سنتين من الحرب الإسرائيلية الدامية آمالهم على ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب اليوم في مصر، حيث ستجرى محادثات غير مباشرة بين إسرائيل ووفد من حماس في القاهرة حول تبادل الأسرى وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأعلنت الخارجية المصرية استضافة القاهرة وفدين من إسرائيل وحركة حماس يومي 5 و6 أكتوبر، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما أشارت إلى أن المحادثات ستعقد في مدينة شرم الشيخ، مضيفة أن هذه المشاورات تأتي في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح الخطة الأميركية لوقف الحرب في غزة.

ويتكوف وكوشنر

بينما توجّه موفد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر إلى مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الإفراج عن الأسرى، وفق ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض أمس السبت.

في حين أفاد مراسل العربية/الحدث بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيرأس وفد إسرائيل في تلك المفاوضات.

بينما أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن المحادثات ستستمر لأيام فقط وليس لأسابيع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

سلسلة غارات على خان يونس

بالتزامن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. فيما استهدفت المدفعية المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع .

كما أكدت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي دمر جامعة الأزهر وسط مدينة غزة بشكل كامل. بينما سقط عدد من الإصابات جراء استهداف بنايات سكنية وسط مدينة غزة، ترافق ذلك مع غارات إسرائيلية متواصلة على حي التفاح وقصف مدفعي على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

إلى ذلك أعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، مقتل 70مواطناً برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر أمس السبت، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي 93 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

المصدر: العربية