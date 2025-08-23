

المركزية- تسابق الأندية اللبنانية الزمن لإنجاز صفقاتها وخلط أوراقها تحضيراً للموسم المقبل من بطولة لبنان لكرة السلة.

وفي هذا الإطار، أعلن نادي الحكمة بشكل رسمي التوقيع مع لاعب ارتكاز بيروت السابق علي حيدر موسماً واحداً، فيما اعلن نادي بيروت التوقيع مع كل من جوي زلعوم وكارل قزح وبراين منصور، اضافة الى جان لوك مخلوف.

اما نادي الانترانيك، فأعلن عن التوقيع مع كيفورك كيفورك من هومنتمن، الدو كوبا، يوسف بطيش والجنوب السوداني ماجور ماجاك.

وبالانتقال الى نادي الانطونية، فبعد التجديد لباتريك بوعبود وميغيل مارتينيز، اعلن النادي عن استقدام جورج الشويري من المركزية وغسان ابو طقة من NSA .

نادي NSA من جهته، اعلن تجديد عقد لاعبه مايك حداد موسماً اضافياً، فضلاً عن كرم مشرف. واعلن أيضاً التوقيع مع كريستوف خليل من بيروت ومارفين سركيس من الشانفيل.

وختاماً مع نادي المركزية الذي جدد عقد لاعبه الاميركي كني ووتن موسماً آخر.

