أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن خطتها لإنشاء قرية إغاثة للأيتام في قطاع غزة، في خطوة إنسانية تعكس التزامها الطويل بدعم المتضررين من النزاعات حول العالم.

كشف الناشط الفلسطيني سامر سنجلاوي خلال جلسة نقاشية عبر الإنترنت نظّمتها مؤسسة كانديد في ألمانيا عن نية جولي في تأسيس هذه القرية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس حسها الإنساني العالي ورغبتها في دعم إعادة إعمار القطاع.

وأضاف سنجلاوي على حسابه الخاص بمنصة “إكس”: السلام يتطلب مصالحة بالتوازي مع إعادة الإعمار، وهناك من يستطيع طرح أفكار تُساعد سكان غزة، إلى جانب جهود الحكومات. لا يجب أن ننتظر فقط ما تفعله الدول، فالمجتمع المدني يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا.