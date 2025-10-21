أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، قراراً أميرياً بتعيين خليفة عبد الله سعد آل محمود الشريف سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى سوريا، بحسب ما نشر موقع «الديوان الاميري القطري».

يشار إلى أن خليفة الشريف هو أول سفير تعينه قطر لدى سوريا منذ 14 عاماً

وعمل في وقت سابق بسفارة دولة قطر في البرتغال، وقبلها في جنوب أفريقيا، وكذلك الحال عمل مديراً لإدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية بدرجة سكرتير أول، وبذلك يصبح أول سفير تعينه الدوحة في دمشق منذ نحو 14 عاماً.

