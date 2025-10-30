1:33 PMClock
عدل وأمن
أمن الدولة يدهم مسلخًا مخالفاً في دبعال

المركزية- صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "متابعةً لجهودها في حماية الأمن الغذائي وسلامة المواطنين، وبتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٥، دهمت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب صور، بمؤازرة مندوبين من وزارتي الصحّة والإقتصاد في الجنوب، مسلخًا عائدًا للبناني (ع. ك.) في بلدة جويا – قضاء صور، وجرى ختمه بالشمع الأحمر بعدما تبيّن أنه غير مستوفٍ للشروط الصحيّة المطلوبة. وخلال تنفيذ المهمّة، أقدم شقيق صاحب المسلخ اللبناني (خ. ك.) على اعتراض الدورية، فتمّ توقيفه وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص".

 

