Jul 27, 2025 10:43 AMClock
عدل وأمن
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أمن الدولة توقف مطلوباً في بعلبك بجرم الاتجار بالأسلحة وحيازة مخدرات

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

تنفيذاً للخطط الرامية إلى الحد من الاتجار بالأسلحة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، اللبناني (م. ط.) وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات عدلية، بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار ورمي الرمانات اليدوية والسرقة.

وبتفتيش منزله تم ضبط أعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية وكمية كبيرة من حشيشة الكيف، إضافة إلى مبالغ مالية مزوّرة من فئة المئة دولار أميركي.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص.​

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