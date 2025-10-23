اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، انه "في إطار الجهود المبذولة لضبط مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، قامت دوريات معزّزة من المديرية العامة لأمن الدولة، بمؤازرة مراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة، بعمليات دهم طالت عدداً من المولدات المخالفة في مدينة طرابلس، لعدم التزامها بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات وفقاً لتعليمات وزارة الطاقة والمياه.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم وضع المولدات العائدة لكلّ من (غ. ب.)، (ع. أ.)، و(و. أ.) تحت الرقابة الإدارية لبلدية طرابلس، فيما نُظِّمت محاضر ضبط بحقّ (ف. ح.) و (ر. م.) لعدم التزامهما بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات وإعطاء الإيصالات للمشتركين".