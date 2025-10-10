صدر عن مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل:

يهنّئ مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل نجاح كافّة مرشحيه السبعة الّذين خاضوا الاستحقاق الانتخابي في الجامعة اللبنانية الامريكية LAU في بيروت.



رغم كل التحدّيات والمصاعب التي يواجهها الطلاب، ها هم يؤكّدون مجدّدا تمسّكهم بنهج الحركة الضامن لوحدة العمل الطالبي انطلاقا من مفهوم الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي أكد أن الطالب هو : عنوان بناء الوطن.

يؤكّد مجددا مكتب الشباب والرياضة أنّ الفوز اليوم هو تعبير عن تمسّك الطلاب بخط الرئيس نبيه برّي الضامن فعلا ونهجا وقولا لصيغة لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، ولمسيرة العبور الى دولة تُلغى فيها كل أشكال الطائفية السياسية ويُعتمد مبدأ الكفاءة وحده الضامن لبناء دولة المؤسّسات.

كما يتقدّم مكتب الشباب والرياضة بالشكر الى الطلاب الاوفياء الذين يمثّلون أمل الوطن حافظين لتوصيات الأخ الرئيس نبيه برّي في بناء دولة المؤسّسات على قدر تطلّعات وطموحات كل الشباب اللبناني على مختلف إنتماءاته.

وأمل بنصر الله وعودة الإمام القائد ورفيقيه.