المركزية- بتوجيه من وزير الاتصالات شارل الحاج "الذي أصرّ منذ لحظة تسلّمه لمهامه على الشفافية مع الرأي العام" وفق بيان مكتبه الإعلامي، تنظّم شركتا الخليوي في لبنان "ألفا" و"تاتش" جلستيّ حوار مع الصحافة وقادة الرأي المعنيين بقطاع الاتّصالات، ضمن إطار مؤتمر ومعرض 10xict للتكنولوجيا والاتّصالات بالتعاون مع جمعية المعلومات المهنية في لبنان، في فندق "الحبتور" - سن الفيل.

وطلب الحاج من مدراء الشركتَين عرض المستجدات والتحسينات للشبكة والإجابة عن التساؤلات كافة حول أوضاع خدمة الهاتف الخليوي في لبنان، عشية بدء موسم الصيف الذي رغم الأحداث الدائرة في محيط لبنان لا يزال يَعِدُ بقدوم العديد من اللبنانيين والسياح العرب والأوروبيين.

- الجلسة مع رئيس مجلس إدارة ألفا ومديرها العام جاد ناصيف، يوم الاثنين 23 حزيران 2025، في الساعة الثالثة والنصف في ستاند ألفا في معرض 10xict للتكنولوجيا والاتّصالات.

- الجلسة مع رئيس مجلس إدارة تاتش ومديرها العام سالم عيتاني، يوم الاثنين 23 حزيران 2025، في الساعة الرابعة في ستاند تاتش في معرض 10xict للتكنولوجيا والاتّصالات.

ودعا الحاج الرأي العام، ولا سيما الصحافة والمؤثّرين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المشاركة والاستفسار وإبداء الملاحظات والمقترحات في حضور مدراء الشركتَين المشغّلتَين للهاتف الخليوي في لبنان.

السفير الفرنسي

من جهة أخرى، استقبل الوزير الحاج في مكتبه في الوزارة، سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو يرافقه مسؤول العلاقات الإقتصادية الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط فرانسوا سبورير، ومستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية لويس مانجينوت، وعرض معهم واقع القطاع في لبنان.

وتناول البحث سبل تعزيز التّعاون الثنائي في مجال الاتّصالات، إضافة الى آخر المستجدّات المحلية والإقليمية والدّولية.