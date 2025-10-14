صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: "سيجري العمل على طمر الحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر إبراهيم حتى الكازينو، على المسلكين الشرقي والغربي، يوم غد الأربعاء 15-10-2025، اعتبارًا من الساعة 8،30. صباحًا ولحين الانتهاء".

وأضاف, ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق في مساحة الطريق مكان الأعمال.

وختم, يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.