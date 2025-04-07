المركزية- وقع إشكال فردي بين المدعو "أ.م" وعدد من الأشخاص في منطقة زقاق البلاط، تطور الى اطلاق نار أصيبت خلاله السيدة "ك.ح" بطلق ناري في وجهها.



وعلى الفور نُقلت بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى الجامعة الأميركيّة في المنطقة، ووُصفت حالتها بالحرجة.



وفر مطلقو النار الى جهة مجهولة، وحضرت الأجهزة الأمنية وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل جار على تعقب مطلقين النار تمهيداً لتوقيفهم.



فيما لم تعرف أسباب الإشكال حتى الآن.

