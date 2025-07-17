انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرةً بارتفاع الدولار وانحسار حالة التوتر في السوق بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه “من المستبعد جداً” أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3340.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 3347.10 دولاراً.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.