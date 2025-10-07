سجل الذهب مستوى قياسيًّا مرتفعًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلثاء، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الاقتصادي وتوقع المتعاملين تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3970.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 3972.01 دولار في وقت سابق.

في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5 في المئة إلى 3994.10 دولار، بعدما سجلت أيضا مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3997 دولاراً للأوقية.