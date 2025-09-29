أبحر أسطول الصمود العالمي مرة أخرى بعد توقفه لأيام عدة لإجراء إصلاحات في المياه الإقليمية اليونانية متجها إلى قطاع غزة، حيث يهدف النشطاء إلى كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع وإيصال المساعدات إلى هناك.

ونقلت "رويترز" عن المنظمين أن "سفنا يونانية انضمت إلى الأسطول، ليرتفع عدد القوارب المدنية المشاركة إلى نحو 47 قاربا وبذلك أصبح الأسطول مكتملا".

وكتب القائمون على أسطول الصمود العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي: أيها الإخوة والأخوات في غزة، نبحر والأمل في قلوبنا. صمودكم بوصلتنا، ونضالكم نضالنا. سنكسر معا صمت الحصار".