نداء الوطن

يحقق جهاز أمني في قضية اختلاس أموال من أحد الصناديق، جرى تنفيذها عبر تزوير معاملات وانتحال أسماء، وتقدَّر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار أميركي.

موظف في إحدى دوائر الجمارك راكم خلال بضع سنوات ثروة عقارية في لبنان وخارجها، كما ارتبط اسمه بتغطية سياسية واضحة، ما حال دون محاسبته حتى الآن.

قال دبلوماسي عربي إن الأداء الذي يقوم به رئيس الحكومة نقله من خانة “التكنوقراط” إلى خانة “الحالة” بمعنى انه تحوَّل إلى “حالة سياسية” يصعب تجاوزها والقفز فوقها، وأعطى مثلًا على ذلك واقعة صخرة الروشة والطريقة الصلبة في تعاطيه معها قضائيًا وأمنيًا وسياسيًا.

اللواء

حسب مطِّلعون على المعطيات التي أطلقت خطة ترامب، فإن الشركات الأمنية الموجودة أو التي ستنشأ سيكون لها دورٌ رئيسيٌّ في إدارة الوضع الجديد في غزة

تجري اتصالات تسبق الجلسة الحكومية، لإبقاء المسار ضمن نطاقه القانوني وفي ما خص احتفالية الروشة..

سجلت بدلات الإيجارات في بيروت ومناطق جبلية ارتفاعاً ملموساً، تحسُّباً لتطورات ميدانية ارتفعت المخاوف من حصولها..

الجمهورية

نقل عن مسؤول حزبي أن الازمة المستجدة حول ملف حيوي لم تتحول مأزقا مستعصيا بعد، لكنها ستصبح كذلك إذا لم يتصرف البعض بمسؤولية

كشف مدير عام تسلم منصباً جديداً أخيراً ّ ، عن أن المؤسسةُ الجديدة التي انتقل إليها، ستحفز الناس على تزويد الدولة بفواتير ومعلومات من السوق مقابل قسائم لربح أموال وجوائز.

علم أن تعاونا مستجدا يجري العمل على تسريع حدوثه بين ُعلالدولة اللبنانية وشركات التواصل الإجتماعي، تمهيداً لالحاق المتاجر الإلكترونية )shops Online )بالنظام الضريبي والمالي اللبناني.

البناء

توقع مصدر دبلوماسي أن تتعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع رد حركة حماس باعتباره قبولا للمبادرة الأميريكية رغم إدراكه أنها سوف تقتصر على تبادل الأسرى ووقف النار وانسحاب جزئي إسرائيلي من مناطق الكثافة السكانية وتشكيل هيئة حكم محلية تحت رعاية مصرية، باعتبار أن القضايا العالقة المتصلة بمستقبل غزة والقضية الفلسطينية والتطبيع والدولة الفلسطينية التي تربط المقاومة مستقبل السلاح بها كما تربط الدول العربية والإسلامية التطبيع بقيامها، وهذا يشبه كثيراً إطار وقف إطلاق النار في لبنان الذي ربط مصير سلاح المقاومة بالدولة اللبنانية بينما بقيت قوات الاحتلال تخوض الحرب على وتيرة مختلفة، لكنها لم توقف إطلاق النار ولم تحقق الانسحاب الكامل المنصوص عليه في الاتفاق. وقال المصدر إن ما يعني الرئيس الأميركي بصورة رئيسية هو عدم ربط حماس للإفراج عن الأسرى بالاتفاق على القضايا العالقة.

قال مصدر حكومي لبناني إن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها وفق القانون الساري المفعول دون تعديلات، بعدما دخلت المهل التي يتوقف عليها حسم أمر انتخابات المغتربين مرحلة حرجة لا تحتمل الحديث عن تعديل القانون دون تأجيل الانتخابات. ويبدو من موقف رئيس مجلس النواب القاطع أن لا جلسات نيابية مخصصة لتعديل القانون سوف تعقد. ودعا المصدر جميع القوى السياسية إلى سحب النقاش حول القانون من التداول واعتبار الأمر منتهياً والانصراف للاستعداد لخوض الانتخابات حسب القانون الحالي.