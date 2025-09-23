النهار

علم أن عدداً من النواب الحاليين والأحزاب كلفوا شركات إحصائية للقيام باستطلاعات حول مدى حضورهم وشعبيتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل، علماً أن أحزاب تتكلف لقاء القيام بهذه الخطوة للمرة الأولى.

عاد ملف أموال الفحوص المخبرية والمقدرة بخمسين مليون دولار والتي تطالب بها الجامعة اللبنانية إلى دائرة التداول بعد الجدل الأخير حولها، علماً أن التحقيق في تلك الأموال والتصرف بها فتح أيضاً من جديد ويتم استدعاء المعنيين في وزارة الصحة وإدارة المطار ورئاسة الجامعة.

تروج جهات "ممانعة" بأن موافقة المجتمع الدولي على مؤتمر دعم الجيش لتجهيزه، قبل مؤتمر إعادة الإعمار، هدفه تحضير المؤسسة العسكرية للمواجهة مع "حزب الله" ومحاولة نزع سلاحه بالقوة، في محاولة لتقويض المشروع وعرقلة الخطوة، وذلك لضرب قرار الحكومة بحصر السلاح.

كلف "حزب الله" أحد نوابه الإعلاميين متابعة الوضع الإعلامي برمته داخل مؤسساته بعد الخلاف الذي برز داخل الوحدة الإعلامية وتجلى بتغييرات وإقالات ريثما تنجز عملية إعادة التنظيم والهيكلة.

لوحظ أن أياً من المسؤولين الرسميين في لبنان لا يستقبل مسؤولين من فصائل فلسطينية تقاوم قرار جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية.

تبين أن مرجعية وقعت في فخ خبر مزيف عن الجنسية الأميركية للعائلة الضحية في بنت جبيل إذ تبين أنها تحاول الحصول على التأشيرة.

قال وزير مستقلّ إنّ هواتف زملائه لا تتوقف عن الطنين خلال جلسات مجلس الوزراء عندما يكون هناك بند حساس على جدول الأعمال.

خاطب مسؤول كبير، موفداً أجنبياً بارزاً همّ بالمغادرة: "don’t move"، وطلب منه الاستماع إليه مدة خمس دقائق.

رفض مرجع مسؤول استعمال تعبير "الفجوة المالية"، واستعاض عنه بعبارة "إعادة الانتظام المالي"، ضمن إطار خطة لإعادة أموال المودعين إلى أصحابها.

رجَّحت مصادر دبلوماسية أن تكون تصريحات براك الأخيرة بمثابة ردّ على إخفاقاته في تحقيق خرق ما في لبنان، يعزز مهمته التفاوضية في الشرق الأوسط..

لم يستبعد مصدر نيابي ترتيب لوائح تحالفية بين حزب بارز وتيار مسيحي، على الرغم من التباينات التي ظهرت مؤخراً في المواقف..

تحدثت مصادر قريبة من الحركات النقابية أن التفاهمات مع العسكريين المتقاعدين فتحت الباب على مصراعيه لإنجاز صيغة وسطية لسلسلة رتب ورواتب جديدة مع إصلاحات إدارية العام المقبل.

نقلت مصادر عليمة في واشنطن أن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عادت بانطباعات سلبية بعد مشاركتها في اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الجنوب الأحد الفائت.

فتحت النيابة العامة المالية تحقيقًا في شبهات تهرّب جمركي، بعد الكشف عن استخدام غير قانوني لبطاقات الإعاقة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف استيراد سيارات فخمة معفاة من الرسوم لأغراض تجارية. وتعمل الجهات المختصة على تحديد المتورطين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يقول خبير في الانتخابات النيابية إن رئيس "التيار الوطني الحر" يواجه في جولاته "تخمة مرشحين" وسيكون صعبًا عليه الاختيار، وواجه ذلك في جولته الأخيرة في المتن الأعلى في بعبدا حيث رافقه أكثر من مرشح أحدهم نائب سابق والثاني متموِّل كبير.