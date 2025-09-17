النهار

لا تبدي جهات نيابية الحماسة المطلوبة لتعيين أعضاء المجلس الدستوري رغم انتهاء ولاية الحاليين ولا مانع لديهم من تسيير أعمال المؤسسة وتلقي طعون الدورة المقبلة للانتخابات طالما أن القانون يبيح لهم ذلك إلى حين تعيين أعضاء جدد.

جمعت نائبة في لقاء من دون ضجيج عدداً من الإعلاميين والناشطين من مشارب سياسية مختلفة في إطار إطلاق عجلة التحضير للانتخابات المقبلة.

نجح مرجع رئاسي في معالجة أزمة بين لبنان ودولة إفريقية بعد سلسلة من المراجعات من الطرفين فضلاً عن مراجعات أبناء الجالية.

تراجع نشاط نواب في أكثر من كتلة بعدما لمسوا انعدام حظوظ ترشيح رؤساء كتلهم لهم في الانتخابات المقبلة.

يلاحظ أن عدداً كبيراً من الأطباء الذين غادروا لبنان بعد انفجار المرفأ إلى أوروبا ودول الانتشار، عاد القسم الأكبر منهم نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في أوروبا وبداية تعافي لبنان من أزماته.

قال وزير سابق للداخلية إن نجاح جهاز مكافحة التهريب في الريجي (إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية) في مكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، يشجع على إنشاء أجهزة مماثلة في قطاعات عدة طالما أن الأجهزة المركزية عاجزة عن القيام بالمهمة.

الجمهورية

عُلم أنّه تمّ إقرار آلية تعاون مع جهاز غير مدني ومنظمة دولية لإيصال مواد خدماتية تحتاج إليها فئة غير لبنانية تُقيم في لبنان.

عُلِمَ أنّ أحد الوزراء يسعى إلى تسديد مستحقات مواطنين معنيّين بملف جوهري في وزارته، تمهيداً لتحويلها إلى وزارة أخرى، وتنتهي مع نهاية العام أو نهاية عُمر هذه الحكومة.

برزت مؤشرات خلاف بين مدير عام سابق في وزارة حيوية وأعضاء معيّنين جدد لهيئة تابعة للوزارة، حول شبهات تتعلق بعدم أهلية أو عدم استيفاء شروط التعيين.

اللواء

ثمة تباين داخل «الثنائي» في ما خصّ الموقف من الحكومة، بين دعوة للحملات ضدها ودعوة رافضة لمسيئي الاستقرار السياسي في البلاد.

حمَّل أكثر من نائب في كتلة مسيحية مسؤولاً إعلامياً الارباكات في العلاقة مع بعض المحطات الأرضية والفضائية.

ما يزال خبراء في وزارة سيادية يعطون الأفضلية لتفاهمات مع المؤسسات المالية الدولية على ما عداها، سواءٌ في الموازنة أو التعامل مع القطاع العام.

نداء الوطن

تتكتم مؤسسة كهرباء لبنان على الارتفاع الملحوظ في ساعات التغذية ومرد التكتم ضغطٌ من وزير سابق للطاقة، لأن ارتفاع ساعات التغذية يزيد من مصداقية وزير الطاقة جو صدي.

تبلَّغ منظمو "مسيرة البيجر" اليوم من عين المريسة إلى المنارة، والتي يقف وراءها "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، بغطاء من "حزب الله"، أن القوى الأمنية المولجة بحفظ الأمن ستكون متشددة جدًا حيال أي خرق للنظام العام وأي محاولة للقيام بأي استفزازات.

تحدثت معلومات دبلوماسية عن أن فرنسا أرسلت وفدًا تجاريًا رفيعًا إلى دمشق، في محاولة لاستكشاف إمكانات الاستثمار، وتضيف المعلومات أن فرنسا تسعى لإنشاء غرفة تجارة مشتركة مع دمشق لتنظيم العلاقة التجارية.

البناء

يقول مصدر متابع للحوار السعودي الإيراني الذي بدأ بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قبل أسبوعين وانتقل الى حوار بين أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حقق تقدماً بارزاً من جهة التسليم السعودي بالتعقيدات التي أدّت إلى فشل القرار الحكومي المتخذ في 5 آب بدعم سعوديّ، وفقاً لورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك ما أدى الى التراجع عن القرار، وفقاً لمقررات جلسة 5 أيلول التي عقدتها الحكومة اللبنانية وربطت فيها مجدداً مصير السلاح بمصير الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية. ويقول المصدر إن التفاهم السعودي الإيراني الذي يحتاج إلى المزيد من الحوار حول لبنان يتقدم لجهة الاتفاق على هدنة إعلامية بين الحكومة والمقاومة تمثل تهدئة إعلامية بين أصدقاء إيران وأصدقاء السعودية في لبنان كما يقول الطرفان لا تزال بعيدة عن قناة الحدث وضيوفها الذين تديرهم خلية أميركية منذ أيام الربيع العربي وتولّي المسؤول الأميركي السابق آدم ايرلي إدارة الإعلام العربي المناوئ للمقاومة.

اعتبر خبير عالمي في شؤون الحراكات الشعبية أن ما بدأته واشنطن عبر الثورات الملوّنة وتبعه الربيع العربيّ بإدارة وهندسة غربية لجهة استخدام جمعيات المجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي كجيش بديل للأحزاب والمنظمات الثورية المسلحة انقلب إلى نجاح متصاعد لحراك معاكس يتشكل عالمياً وينظم نفسه بهدوء مستخدماً السلاح ذاته بمنظمات ومبادرات أهلية مدنية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع فوارق جوهرية حيث التمويل تبرعات حقيقية من مبادرين حقيقيين وليس موازنات حزبية أو حكومية ومن منظمات تتشكل في قلب الحراك لا منظمات وجدت بصورة مسبقة لعمل وظيفة ومهام نضالية تتحرك على إيقاع ما يجري في فلسطين وغزة وليس وفقاً لخطة تنتهي بـ»الشعب يريد إسقاط النظام»، وفقاً لمشروع غب الطلب. وقال الخبير إن ما جرى في قافلة الصمود التي استهدفت الوصول إلى غزة براً عبر رفح ثم القافلة البحرية ومؤخراً الإضراب العالميّ عن الطعام بدعوة من شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين تشكل أول فدرالية عالمية تفاعلية عابرة للعقائد والديانات والجنسيات تستطيع تنظيم تحرّك في توقيت واحد في أكثر من مئة مدينة عالمية يشترك فيه الآلاف ويؤسس لخطوات تصاعدية لعقوبات شعبيّة على كيان الاحتلال ونصرة فلسطين وغزة.