النهار

أخذ مرشحون مغمورون برفع صورهم في المناطق وإعلانهم عن الترشح للانتخابات النيابية قبل البت في قانون الانتخاب الحالي.

شكا مواطنون من كلاب شاردة تسرح في وسط بيروت ليلاً دون أي إجراء من البلدية والمحافظ رغم تكرر المشهد المسيء إلى الصورة السياحية للمدينة.

قال خبير عسكري إن إسرائيل بعكس ما يرى كثيرون لم تخسر من جراء الضربة على الدوحة بل ستخسر أكثر من جراء استمرار قطر في وساطتها وعدم انكفائها عن الدور الذي تقوم به.

ينقل أحد السياسيين في مجلسه، بأن موقف "حماس" بعدم تسليم سلاحها، إنما هو تناغم ورسالة لكيفية تعامل الدولة مع "حزب الله" الذي يعتبر الحليف الأبرز للحركة الفلسطينية، وكلاهما ترعاه إيران.

أعربت جهة أمنية عن تخوفها من استمرار العمل في مطمر الكوستا برافا وتداعياته على سلامة الطيران ما سيؤدي حتماً إلى توقف الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي.

كان مفاجئاً حضور محامين من الفريق القانوني لرجل الأعمال جهاد العرب في مؤتمر صحافي نظمته "المفكرة القانونية" بحضور النائبتين حليمة قعقور ونجاة صليبا خصص للحديث عن الكسارات في بلدة بعاصير ما أدى إلى مواجهة بين محامين من الطرفين حولت المؤتمر إلى جلسة مرافعة.

الجمهورية

أعرب مسؤول أمني عن أسفه لواقع أنّه "إذا أُبعِد نازح إلى بلاده من الباب يعود ويدخل بعد ساعات من الشباك".

تعدّدت الروايات حول مسألة قَيد التحقيق والتوقيف والملاحقة، لكنّ مسألة المواد التي أُفرِغت فعُتِّم عليها.

قال مستشار مرجع بارز لوزير يسعى إلى تكريس أعراف قديمة على أنّها جديدة، أنّ هذا الأمر يحتاج إلى قانون في مجلس النواب وليس خارجه.

اللواء

تردَّد أن أكثر من باخرة على غرار باخرة النفط الروسي التي أوقف 22 شخصاً من طاقمها، وبلغ عددها الإجمالي 13 باخرة على الأقل.

اعاد تيار معروف موازنة مواقفه، لجهة حليف سابق، بعد توجيه من مؤسِّس التيار ورئيسه الأعلى.

ما تزال الغارات على الدوحة، لإغتيال قادة «حماس» والتي سجلت فشلاً ذريعاً تحتل مساحات من الاستفسارات في المجالس الضيقة، مع تأكيد على أن أجهزة الخليوي لعبت دوراً محبطاً للهجمات..

نداء الوطن

فوجئ مسؤولون في الأمم المتحدة في لبنان بإصرار وزيرة تابعة لـ "الثنائي الشيعي" على تعيين مدير مشروع مشترك من طائفتها، بحجة أن سلفه المتقاعد كان من الطائفة نفسها، رغم أن الامتحانات والمقابلات أفضت إلى اختيار مرشح من طائفة أخرى، ما أثار استغراب الأمم المتحدة التي رأت في المطلب خروجًا عن معايير الكفاءة والاختيار التنافسي بعيدًا من الطائفية.

أبدى المواطنون ارتياحهم للإجراءات التي اتخِذت والتي أدت إلى إزالة المخالفات، ولا سيما تلك التي تعرَف بكيوسكات "ناولني"، على جانبي الأوتوستراد بين نهر الكلب والكازينو، لكنهم سألوا: لماذا لا تتوسع هذه الإجراءات فتشمل إزالة المخالفات على طول الأوتوستراد بدءًا من بيروت؟

تداولت مصادر مالية أن الوزير السابق غازي وزني مرشح جدّي لتولّي موقع أساسي في شركة إنترا للاستثمار، في إطار تسوية سياسية مالية تعيد توزيع النفوذ داخل واحدة من أبرز المؤسسات المالية اللبنانية.