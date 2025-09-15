النهار

يحتار النواب في إطلاق مواقف متناقضة في ملفات قوانين الايجارات التي تسلك طريقها بصعوبة بين جمعيات المالكين وجمعيات المستأجرين.

لوحظ أنّ رجل الأعمال خلف الحبتور غرّد بعد مغادرته لبنان أنّه سيلتقي في المرات المقبلة الرئيس نبيه بري والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، علماً أنّها زيارته الأولى للبنان منذ نحو 15 سنة.

للمرة الأولى، تتّخذ ملاحقة أصحاب المولدات المخالفة والذين يمتنعون عن تركيب العدادات الجدية اللازمة، إذ تعمد المديرية العامة لأمن الدولة الى تسطير محاضر ضبط يومية بحق هؤلاء.

تدور حرب طاحنة بين إحدى الناشطات في بلاد الاغتراب ومجموعات لبنانية سياسية ومذهبية وصلت إلى حدّ إنتاج فيديوات متبادلة لذمّ كل فريق الطرف الآخر.

يزور عدد من المتموّلين ومن بينهم عدد من المغتربين، بعض الزعامات والمرجعيات السياسية، على خلفية احتمال خوضهم الانتخابات النيابية على لوائحهم.

سخر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نائب سابق أراد تحية قاتل الرئيس بشير الجميل حبيب الشرتوني فسمّاه حبيب الكرتوني، فتحوّلت الإشادة إلى السخرية ولو من باب الخطأ المطبعي.

لوحظ أنّ إشادة رئيس الجمهورية جوزف عون بالرئيس الشهيد بشير الجميل دفعت سياسيين وشخصيات إلى تغريدات وتصريحات مماثلة ما يُظهر قوّة تأثير الرئيس عون على الرأي العام وخصوصاً المسيحي في هذه المرحلة.

الجمهورية

حُدّدت مواعيد لوفد دولي يصل إلى لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل عملية قبل إقرارها بشكل رسمي، لحسم قضية حساسة يتهرّب من مسؤوليتها مسؤولون لبنانيّون على مستويات عدة منذ سنوات.

قال ديبلوماسي عربي تُقيم بلاده علاقات مع إسرائيل إنّ نتنياهو يتحمّل شخصياً مسؤولية السياسات الحربية المتهوّرة، ويتمّ خفض مستويات التعامل مع حكومته على هذا الأساس.

أقامت دولة إقليمية قبل أيام فعالية سياسية في بيروت في إطار توسيع نطاق حلفائها ووكلائها في المنطقة، تحت مسمّيات جديدة.

اللواء

طلب رئيس الحكومة في معرض مناقشة بنود مشروع الميزانية تخفيض رواتب رؤساء وأعضاء الهيئات الناظمة لمختلف القطاعات بمعدل خمسين بالمئة، وإعادة النظر بمخصصات السفر، على أن تشمل هذه التخفيضات بقية الرواتب العالية في عدد من المؤسسات الرسمية المستقلة!

مازال تنفيذ قرار الإفراج عن رياض سلامة معلَّقاً بإنتظار تسديد الكفالة المالية المطلوبة بعد رفض المرجع القضائي طلب تخفيضها الذي تقدم به محاميي الحاكم السابق للبنك المركزي!

تأخر إلتحاق بعض السفراء المعيَّنين في الخارج بأماكن عملهم بسبب عدم ورود الموافقات الرسمية من حكومات البلدان المقصودة في التشكيلات الديبلوماسية الأخيرة!

نداء الوطن

رغم تأكيد أركان الدولة أن الانتخابات النيابية في موعدها، لا تزال جهات خارجية فاعلة تسأل عن مدى جدية هذا التأكيد.

تترقّب الأوساط السياسية حسم الأسماء الشيعية في المجلس الدستوري، حيث يُرجَّح أن ترسو التعيينات على رضا رعد، وغالب فرحات، بما يعكس توافق "الثنائي" تقليديًا في المواقع الدستورية.

اعتبرت مصادر دبلوماسية أن إتاحة فرنسا لنجل مصطفى طلاس، نواف طلاس، إلقاء محاضرة في باريس عن الوضع في سوريا وتوجيه "ملاحظات" إلى الرئيس أحمد الشرع، هي رسالة فرنسية إلى داعمي الشرع، بسبب استبعاد فرنسا من المشاركة في لعب دور سياسي في سوريا.