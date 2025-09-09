النهار

في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس نبيه بري لإضعاف موقفه، سرت اتهامات له بالموافقة تحت الطاولة على إقامة المنطقة الصناعية في 27 قرية حدودية بما يؤدي إلى تهجير أهلها.

بعد انطلاق عملية جمع السلاح الفلسطيني بشكل سريع غير مدروس بدقة، وبعد إعادة النظر، بدأ العمل على إنهاء ملف المخيمات الواقعة جنوب الليطاني كمرحلة أولى كاملة، ثم التحول إلى باقي المخيمات بعدما توافر الغطاء السياسي للأمر من جهات خارجية عدة وستدخل بعض الدول الصديقة لمجموعات وفصائل فلسطينية على الخط لضمان حسن التنفيذ السلمي.

ينقل وفق المكاتب العقارية والمقاولين اللبنانيين الذين يعملون في كل من اليونان وقبرص، بأن عدداً كبيراً من اللبنانيين اشتروا عقارات بشكل غير مسبوق في كل من هذين البلدين.

فيما نقل عن الرئيس نبيه بري ارتياحه إلى الوضع العام، إلا أنه أبدى أمام ضيوفه تخوفه من ردة فعل إسرائيلية لأن الحرب لم تنته بعد وفق قوله.

أبدى مرجع سياسي ارتياحه إلى حركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومواقفه واعتبر انها تعبر عن الاعتدال الضروري في هذه المرحلة في مواجهة حملات التكفير والاتهام بالعمالة.

ينشط جهاز أمن الدولة في ملاحقة شبكات المخدرات والدعارة في غير منطقة.

الجمهورية

يحمل سفير عربي جديد معه بشرى سارة للبنانيِّين الراغبين في زيارة بلاده من خلال إعادة العمل بنظام التأشيرات بعد توقّف استمرّ سنوات.

لوحِظ أنّ عدداً من الوزراء يتلهون بتفاصيل غير حيَوية وغير منتجة، فيما المطلوب منهم الانخراط في ورشة تحقيق إنجازات عملية وملموسة.

تطلق دولة عدوة نظام تجسس ومراقبة بالأقمار الاصطناعية متطوّراً جداً، يعمل فوق لبنان وعدد من دول المنطقة.

اللواء

لاحظ مطَّلعون تبايناً في مقاربة مندرجات بالقرار 1701 في ما خص وقف النار بين دبلوماسيَّين أميركيَّين، يعملان معاً أو فرادى!

يتخوف نقابيون من موجة تحركات في الشارع في مرحلة التحولات المالية والمصرفية وهيكلة الادارة ومؤسسات القطاع الخاص.

تتعرض العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر لتراجع مستمر قد يؤثر سلباً على التحالفات الانتخابية في أيار المقبل.

نداء الوطن

كشفت مصادر متابعة أنّ اعتمادات تفوق قيمتها 300 مليار ليرة، جرى نقلها من احتياطي الموازنة لصالح مجلس الجنوب تحت عنوان مشاريع بنى تحتية ومساعدات اجتماعيّة. غير أنّ هذه الأموال تُصرف وفق آليّة الشراء بالفاتورة، أي من دون إطلاق مناقصات أو المرور بهيئة الشراء العام، ما يثير التساؤل.

تزداد حالات التململ والامتعاض داخل بيئة "حزب اللّه" من تلاشي الوعود التي أغدقها "الحزب" لجهة التعويضات عن المتضرّرين، خصوصًا مع اقتراب الشتاء، ويسأل أبناء تلك البيئة: متى سيفي "الحزب" ويقدِّم ما وعد به؟

تقول مصادر مطّلعة إنّ ملفّ التعيينات في الجمارك وُضِع على نار هادئة وإنّ كلّ ما يُطرَح من أسماء هو من قبيل المناورات، لأنّ الأسماء الجدّية ما زالت طيّ الكتمان.