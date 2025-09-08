النهار

وزير من الحكومة السابقة للرئيس نجيب ميقاتي انقطعت كل علاقاته مع الجهة التي سمّته.

تتّجه رابطة علمانية لإحدى الطوائف المسيحية بإلحاح من رئيسها، إلى رفع الاشتراكات السنوية لمنتسبيها إلى ستة أضعاف، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المنتسبين الذين يعتبرون في هذا الاجراء إقصاءً متعمّداً لذوي الدخل المحدود من نخب الطائفة.

استقبل جمهور “الثنائي” بارتياح شديد مضمون المقابلة التلفزيونية للوزير السابق غازي العريضي على قناة “الجديد”، رغم تعرّضه لانتقادات كثيرة من جهات أخرى تساءلت عن توقيت كلامه

تقول فاعليات وقواعد انتخابية في بيروت إنّها ستنتخب نائباً رغم تعرّضه لجملة من الحملات في الأسابيع الأخيرة، مع توقّع ارتفاع وتيرتها كلما اقترب موعد الاستحقاق في صيف 2026

من الملاحظات على دعوة نائب شمالي لمرجع ديني أنّ المدعوين اقتصروا على أبناء طائفته.

الجمهورية

كُلِّفَت شخصية مدنية بزيارة سياسية إلى دولة عربية، وعادت بما وصفتها أجواء مشجّعة.

وصف مسؤول كبير زيارة موفد أجنبي إلى بيروت بأنّها لزوم ما لا يلزم، فالتجربة معهم دلّت على أنّهم "لا بيقدّموا ولا بيأخّروا ويتعهّدون بما لا يستطيعون أن يحققوه".

تمّ التواصل بين مرجعَين مسؤولَين بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة الماضي وعادت الأمور إلى مجاريها في العلاقة بينهما.

اللواء

نشط عدد من الوسطاء بين الرؤساء الثلاثة حاملين أكثر من صيغة لمناقشات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لخطة قيادة الجيش في تنفيذ قرار حصرية السلاح إنتهت بالتوافق على «الترحيب» بالخطة!

تساءل عضو في لجنة الدفاع النيابية عن المبرِّرات التي تحول دون تقديم واشنطن بعض المساعدات من الأجهزة الألكترونية المتطورة التي يخفف إستعمالها من الخسائر البشرية ويُسرِّع في الوقت نفسه من تنفيذ مهام خطة حصرية السلاح!

توسعت نشاطات الشركات المالية التي ظهرت خلال الأزمة النقدية، وأصبحت تقوم بمهام المصارف خاصة لجهة تقديم قروض وتنفيذ تحويلات مالية وإصدار بطاقات إئتمانية، فضلاً عن قبض الأموال المستحقة للدولة من رسوم، وفواتير الكهرباء والهواتف والمياه، ..والبنك المركزي لا يحرِّك ساكناً!

نداء الوطن

اعتبر مراقبون أن تشديد رئيس الجمهورية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يشكِّل قطعًا للطريق على مَن بدأوا يسوّقون للتمديد للمجلس النيابي الحالي.

صنَّفت قناة "المنار" الناطقة باسم "حزب الله" الرئيس نواف سلام في خانة "العملاء"، فأوردت اسمه في تقرير حمل عنوان: "أميركا و"إسرائيل"… والتخلّي عن العملاء بعد انتهاء خدماتهم".

لوحظ أن أحد المرشحين الحزبيين عن إحدى دوائر جبل لبنان وزَّع أخبارًا وصورًا عن جولة بقاعية له، شملت مجنّسين يقطنون في البقاع لكن قيودهم في الدائرة التي ينتمي إليها المرشح، ويشكِّل فيها المجنسون كتلة ناخبة كبيرة.