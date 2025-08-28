النهار

تبيّن أنّ موظفة في السفارة الأميركية أشرفت على تنظيم الحوار والأسئلة بين أعضاء الوفد الأميركي والمراسلين في القصر الجمهوري أول من أمس، من دون أيّ تدخل من المولجين عادة بهذه المهمة في بعبدا.

بثّت قناة "المنار" تقريراً لأحدهم يتعرّض للمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله ممّا أثار استياءً واسعاً لدى مؤيديه الذين لم يفهموا المغزى من الخطوة.

يسود تساؤل ما إذا كانت الاحتجاجات في الجنوب التي أدت لإلغاء زيارة السفير توم برّاك إلى صور والخيام بمثابة رسالة مشفّرة عن مصير أي قرار بتنفيذ خطة الجيش بحصر السلاح من دون تفاهم مسبق.

يقول وزير سابق إنّ العلاقة بين لبنان والنظام السوري الجديد يبدو أنّها لم تتبلور بعد رغم وجود نية مشتركة بتسوية العلاقات بين البلدين.

ينتظر اللبنانيون تطوّرات ملف تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في ظل حملة تشكيك واسعة في الخطوة الأولى المهزلة وما إذا كانت ستتبعها خطوات.

لوحظ أنّه وبعد الحملات على الموفد الأميركي توم برّاك وكلامه تجاه الصحافيين في قصر بعبدا، انطلقت حملات مضادة أعادت نبش دفاتر الماضي لمسؤولين كبار كانوا يهاجمون الإعلاميين بعنف.

تبيّن أنّ ما أُشيع عن مليار دولار وعن استعداد "حزب الله" لإطلاق حملة إعادة إعمار الضاحية والجنوب والبقاع بمعزل عن الدولة غير صحيح، وأنّ المال المحكي عنه غير متوافر.

الجمهورية

يشترك وزيران في إعداد مشروع حيَوي يَصون الحُرّيات في قطاع بارز بطريقة مستدامة ضمن الأطر القانونية والمهنية.

سأل دبلوماسي بارز: "ما هو الخيار البديل لجهة حزبية في عدم الالتزام بالقرارات الدولية، من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف عمليات الاغتيال المتواصلة وإعادة الإعمار؟".

أسقط القضاء الإداري اتفاقية بين مصرف لبنان وإحدى الشركات المملوكة من مصرفي لبناني وشركاء له من دولة عدوة، باعتبار أنّ العقد لم يمرّ بهيئة الشراء العام.

اللواء

فوجئت مصادر ذات صلة بتأجيل زيارة الوفد السوري إلى بيروت، الأمر الذي كشف عن عدم نضوج التفاهمات حول جدول الأعمال الذي طُرح للزيارة..

يسعى فريق حقوقي إلى فتح معركة، بعد الافراج عن موظف مالي كبير سابق، لجهة فتح ملفات، لم تتوضح بعد طبيعتها..

يتزايد الحديث في مواقع ومنصات عن جولة حرب جديدة في فترة زمنية قد لا تتجاوز نهاية العام..

نداء الوطن

بدا لافتًا تشديد التدابير الأمنية في محيط سفارات غربية عدة وذلك بعد التصعيد الكلامي لمسؤولين في "حزب الله".

يُجري الرئيس نبيه بري تغييرات "دقيقة وحسَّاسة" في فريقه الاستشاري وظهر ذلك في تقريب شخصية تلعب دورًا محوريًا دبلوماسيًا على حساب شخصية لعبت دورًا محوريًا وزاريًا. ويعتمد الرئيس بري السريَّة المطلقة في هذا الملف بسبب "حساسيته".

من المنتظر أن يُعقد في نهاية هذا الشهر اجتماع أمني لبناني سوري في الرياض بمشاركة أميركية ويشارك فيه من الجانب اللبناني مدير المخابرات في الجيش.