النهار

بعد زيارة لاريجاني إلى لبنان، بدأ "حزب الله" يستنهض حالته محرجاً العديد من الحلفاء السابقين الذين يحاولون الوقوف على مسافة وسطية بين كل المتصارعين، وبدا أنّ بعض من غابوا أو صمتوا عادوا إلى الواجهات الاعلامية رغم فقدان كل مصداقية لهم.

يُردّد نائب سابق في مجلسه أنّ العديد من مسؤولي النظام السوري السابق، وخلال هروبهم بعد سقوط النظام عبر مطار بيروت، مرّوا في البقاع اللبناني حيث أودعوا أموالاً ومقتنيات ثمينة لدى حلفاء لعدم تمكّنهم من إمرارها على متن الطائرات.

لوحظ أنّ رئيس تيار مسيحي بارز بدأ يزور عدداً من المناطق ويلتقي وزراء ونواب سابقين نظراً لحيثيتهم المحلية من أجل استنهاض التيار وخصوصاً قبل الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.

توقّع الأمين العام الدكتور فادي خلف أن يكون قانون الفجوة المالية جاهزاً قبل نهاية العام الحالي، إذا ما استمر هذا النمط الجدّي من العمل.

في الدعوة التي وجهها الثنائي الشيعي إلى وقفة احتجاج الاربعاء، لوحظ أنّ اسم حركة "أمل" تقدّم على اسم "حزب الله"، وكذلك في الإعلان عن التأجيل، لتأكيد عدم التباعد والخلاف في التوجهات.

بدأت المديرية العامة لأمن الدولة بملاحقة أصحاب المولدات الذين يرفضون الالتزام بقرار مجلس الوزراء الاخير لتنظيم هذا القطاع.

الجمهورية

أُعيد ترميم العلاقة بين جهة رسمية وجهة حزبية بعد إعادة رسم مسار تنفيذ قرار بارز وحساس، بما يُبرّد النفوس المشحونة.

يُسجَّل تقاعس وظيفي وتجاهل معاملات المواطنين في إحدى دوائر شركة الكهرباء في منطقة قريبة من العاصمة بلا حسيب ولا رقيب.

يُنتظر وصول سفيرَين جديدَين تابعَين لدولتَين من أكثر الدول انخراطاً وتأثيراً في الشأنَين اللبناني والإقليمي، بما يُعطي دينامية جديدة للمرحلة المقبلة.

اللواء

أعدّ لبنان ردوداً قانونية على النقاط التي من المتوقع أن يثيرها الوفد السوري في ما خص السجناء، وملاحقة عناصر من النظام السابق لجأوا إلى لبنان..

يتفق أكثر من مصدر وزاري أن الانتخابات النيابية، ستجري في موعدها، بصرف النظر عمّا يمكن أن يطرأ على قانون الانتخابات المعمول به حالياً..

أبلغ مصرف عالمي عملاء تجاوز عددهم الـ1000 الاستغناء عن وضع حساباتهم لديه، وتردَّدت معلومات عن دور لمؤسسة مالية لبنانية بارزة.

نداء الوطن

سُجِّل اشتباك كلامي بين وزيري المال والعدل على خلفية قرار مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بالرسوم على المحروقات ففي وقت حث وزير المال مجلس الوزراء على الضغط على مجلس شورى الدولة، رفض وزير العدل الموقف واعتبره تدخلًا في عمل القضاء.

رغم البلبلة التي أثارتها دعوة "حزب الله" إلى التظاهر الأربعاء ثم العودة عنها، لفت المراقبين أن الأمين العام لـ: "الحزب" الشيخ نعيم قاسم تجاهل كليًا في كلمته أمس موضوع الدعوة والعودة عنها.

اعتبر خبراء في شؤون السير أن خطوة تنظيم سير الشاحنات مهمة للتخفيف من الازدحام لكنهم شددوا على وجوب إزالة "الكيوسكات" المعروفة باسم "ناولني" لأنها سبب جوهري للازدحام.