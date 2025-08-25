النهار

يشكو رجال أعمال من التأخّر لدى سفارة دولة آسيوية كبيرة في الحصول على تأشيرات منها. ويضطرون للذهاب إلى عمان والقاهرة للحصول على تأشيرة البلد من سفارتَيه المعتمدتَين هناك.

ردّد قيادي كبير في "تيار المستقبل" على مسمع شخصيات، في عشاء في مبنى سفارة غربية، أنّه يُفكّر بالترشّح للانتخابات في طرابلس ويُرجّح ترشّح الوزيرة السابقة بهية الحريري في صيدا لاستعادة مقعدها في المدينة. ولم يأتِ على الموقف النهائي للرئيس سعد الحريري من الاستحقاق المقبل.

يتعرّض صيادون في صور لمضايقات من عنصر أمني يتحكّم بحركة توجههم الى البحر وممارسة أعمالهم، ولم يكترث لكل الانتقادات التي يتلقاها. وناشد هؤلاء وزير الداخلية أحمد الحجار التدخّل "لردع هذا العنصر ومحاسبته".

شوهد عدد كبير من السياح الكويتيين في إحدى بلدات الجبل التي لها تاريخ اصطيافي طويل معهم، وهم يملكون النسبة الكبرى من المنازل من بين الرعايا الخليجيين.

ردّ الصحافي محمد بركات على بيان ضده بالقول: الغريب أنّ معظم أبناء عائلة بركات لم يسمع بهذا البيان أصلًا. والبلدية نفسها، وفيها أعضاء من حركة أمل، لم توقّع ولم يوقّعوا عليه. وإن كان حزب الله يظن أنّ تبرؤ بعض حزبييه منّي يبرّئه من مسؤوليته عن جرّ الجنوب والشيعة ولبنان إلى الخراب، فهو واهم.

الجمهورية

لفت مسؤول ميداني إلى أنّ ما يُحكى عن تحرّكات مشبوهة في منطقة حدودية شمالاً مبالغ فيها، ولا شيء يدلّ إلى عبور حدودي منظّم أو خطر.

لم يُحسم بعد القرار في تلزيم مشروع حيَوي كبير إلى جهة عربية بارزة مهتمة في الاستثمار فيه إعماراً وتشغيلاً.

أكّد مسؤول سياسي أنّ الاتصالات أدّت إلى تفاهم حول عناوين خطة حساسة بحيث تكون "تحت سقف عدم التصادم".

اللواء

تسود حالة من الفتور بين مرجعَيْن بارزَيْن على خلفية قرار الحكومة بتكليف الجيش وضع جدول زمني لتنفيذ قرار حصرية السلاح، وما أحاط بها من تعليقات وتسريبات!

رغم المناخ الإصلاحي السائد في العهد الحالي، يحاول بعض الوزراء تمرير صفقات «مريبة»، لا سيما في وزارات الخدمات، تحت شعارات من «نوع تحسين مستوى الأداء»!

يتعرض مدير عام مرفق حيوي لحملة شعواء من وزير الوصاية بهدف «قبعه» من مركزه، لأنه لا يتجاوب مع طلبات الوزير، وينتقد بعض القرارات التي يتخذها ولا تكون لمصلحة المرفق العام!

نداء الوطن

ترصد جهات رسميّة اندفاعة سياسيين وأكاديميين لعرض "خدمات استشارية" في أكثر من مقرّ رسميّ.

عُلِم أنّ حملة الوزيرة السابقة ندى البستاني على قرار وزير الطاقة جو صدي في ما يتعلّق بالإجراءات حول سدّ شبروح خلفيتها تملّك البستاني شركة تشغِّل النشاطات في تلك المنطقة.

كشفت مصادر دبلوماسية غربية أنّ عددًا من رجال النظام السوري السابق ما زالوا متوارين في لبنان وبحمايات حزبية معيَّنة، وقد وصلت إلى السلطات اللبنانية إشارات من النظام السوري الجديد تطالب بتسليمهم.