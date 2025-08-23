نداء الوطن

تساءلت مصادر مطّلعة لماذا حملة التشكيك العونية تشمل فقط شحنات النفط العائدة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان ولا تتطرّق لتلك العائدة إلى القطاع الخاص؟ هل الغاية عرقلة تأمين النفط وتاليًا الحدّ من ساعات التغذية؟

بعد تحريك ملف السّلاح الفلسطينيّ، يُنتظر أن تتحرّك الحكومة بشكل واسع وأن يشهد السراي اجتماعًا واسعًا بشأن العلاقات مع سوريا لناحية الحدود والسجناء والنازحين.

سألت مصادر سياسيّة رفيعة: ألا يستحقّ رئيس الحكومة نواف سلام من "نادي رؤساء الحكومات" أن يجتمع ويُصدر بيانًا يستنكر حملة التخوين التي يتعرّض لها؟

اللواء

وحظ، عدم زيارة وفد حزبي، في إطار جولات على الحلفاء، لتيار مسيحي، بعد انتهاء البازار الرئاسي!

نُقل عن مرجع عدم اطمئنانه إلى مسار التمديد لليونيفيل، قبل صدور القرار عن مجلس الأمن رسمياً الاثنين المقبل.

تزايدت المخاوف من خطط مشبوهة في بعض المناطق الجنوبية، بانتظار أن يكون ما تحمله الدبلوماسية الأميركية مطمئناً..