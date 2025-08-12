النهار

علم ان نائباً شمالياً، تردد مرتين إلى مجلس شورى الدولة للضغط عليه في ملف طعن بلدي يختص بإحدى القرى التي كان مرجعيتها الأولى وخسر نصفها في الانتخابات البلدية الأخيرة لصالح نائب منافس له في القضاء.

لم يعيّن الحكم في سوريا سفيراً جديداً له في لبنان حتى الساعة وتدار السفارة من موظفين لا يملكون توجيهات واضحة وفق أحد العارفين بأحوالهم.

لوحظ أنه في معظم المناطق اللبنانية وخلال المهرجانات الفنية التي حصلت نهاية الأسبوع المنصرم، كانت أعلام الجيش اللبناني (مع العلم اللبناني) طغت على المشهد بعد الخبر عن استشهاد 6 عسكريين.

بلغ عدد سمات العمل الممنوحة من الأمن العام اللبناني الى أجانب في الفترة ما بين 16حزيران و15 تموز 2025 نحو 5100 سمة بينها 3280 لعاملات وعمال من الجنسية الإثيوبية.

اعتبر خبير عقاري ان فتح ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا معقد جداً ولا يمكن البدء به حالياً في ظل عدم وجود تنظيم إداري واضح في الداخل.

يقول مقربون من "حزب الله" إن التحركات الاعتراضية على قرار الحكومة حصرية السلاح بيد الدولة ستبقى "منضبطة" حتى 31 آب لتمرير اجتماع مجلس الأمن بالتجديد لـ "اليونيفيل"، وانتهاء قيادة الجيش من إعداد البرمجة الزمنية. بعدها يمكن ان تتفلت التحركات.

الجمهورية

عُلِمَ أنّ رئيس مجلس إدارة مصرف كبير راسل مدراء فروع مصرفه لإجراء دراسة حول أسماء المودعين الذين يضعون الفريش دولار في حسابات في مصارف أخرى، مقابل مكافآت سخية على حجم المعلومات.

تبدأ المحاكم الأميركية في منتصف أيلول مسار دعوى بحق المصارف اللبنانية بتهمة التورط في أنشطة إجرامية بهدف الاحتيال على المودعين.

رأى دبلوماسي غربي بارز أنّ زيارة مسؤول غير عربي إلى لبنان تندرج في "تثبيت خطوط الاتصال ومحاولة كبح أي مسار عملي سريع لنزع السلاح من دون ضمانات مقابلة".

اللواء

تجاوزت دولة إقليمية العلاقة مع وزارة معنية، على خلفية ما يصدر ويعلن، وسط توقع مزيد من التأزم في العلاقات..

أشادت جهات رسمية وسياسية بتوجُّه قطب وسطي، في ما يتعلق الفصل بين جماعته الطائفية في لبنان وخارجه، مشدداً على الوحدة داخلها بشكل رئيسي..

لم تسقط فرضية حدوث عمل تخريبي في ما خص عطل الكهرباء، الذي أدى إلى انقطاع عمومي للتيار عن كل لبنان..

نداء الوطن

من بين المقترحات التي يتم التداول بها بالنسبة إلى دور "اليونيفيل" حق التدخل وتوقيف المسلحين في منطقة عملياتها وأن يتطرق مجلس الأمن صراحة إلى إجراءات الفصل السابع.

تترقب أوساط دبلوماسية كلمة الرئيس نبيه بري آخر الشهر، في ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر، والتي تتزامن مع انتهاء المهلة المعطاة لقيادة الجيش لتقديم خطة حصرية السلاح بيد الدولة، وتعلق الأوساط على مضمون الكلمة بأنها ستحدد موقف "الثنائي الشيعي" من الاستحقاق.

يمارس نائب شمالي حليف لـ "حزب الله" ضغوطًا هائلة على مؤسسة قضائية مستقلة من أجل رفض الطعن المقدم من منافسيه حول شوائب وتجاوزات في الانتخابات البلدية الأخيرة.