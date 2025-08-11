النهار

أكد مصدر معني بالتعيينات ألّا كيدية سياسية في قرار الحكومة وضع المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران في التصرّف، ولا "حرب كونية" ضد العونيين كما يروّجون بدليل أنّه تم تجديد تعيين روني لحود المعروف بإنتمائه السياسي رئيساً للمؤسسة العامة للاسكان في الجلسة نفسها.

لفتت أوساط ديبلوماسية بارزة إلى أنّ كل ما رُوّج محلياً عن توقف مهمة توم برّاك في لبنان كان خاطئاً، إذ لا يزال الملف في يده كما أنّ مورغان أورتاغوس معنية به ضمن موقعها مع بعثة بلادها في الأمم المتحدة.

استعاد الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي كل الدعوات التي كان يطلقها الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال ثورة 17 تشرين عام 2019 إلى عدم قطع الطرقات في وجه الناس الآمنين وعدم تعطيل مصالحهم، وذكّروا مناصري الحزب بالانقلاب عما كانوا ينادون به ويدينونه.

غاب سياسيون ونواب ورجال دين مسلمون عن زيارة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الجنوبية بخلاف ما حصل في زيارته السابقة الى الجنوب في كانون الأول 2023.

تبيّن بأنّ أعداداً لا بأس بها من اللبنانيين يجرون اتصالات بوكالات السفر لقطع إجازاتهم والمغادرة إلى حيث مراكز عملهم وإقامتهم، وذلك على خلفية المخاوف من قطع طريق المطار.

الجمهورية

اقترَحَ مرجع سياسي ربط أي تنفيذ لقرار كبير وحساس بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحابها، ما قد يفتح الباب أمام دعم اقتصادي وإعادة إعمار.

في استطلاع للرأي جاءت النتيجة أنّ مؤسسة وطنية لبنانية تتحمّل مسؤوليات كبيرة، تتمتع بثقة 85 % من اللبنانيِّين.

رأى خبير أميركي من جذور لبنانية أنّ واشنطن لن تحسم الآن المواجهة مع حزب بارز، وهي تفاوض الدولة الراعية لهذا الحزب.

اللواء

تعمدت مصادر مغرضة ترويج إشاعات مختلقة بعد قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح للإيقاع بين مرجعيات رسمية وروحية وتوتير الأجواء السياسية!

لوحظ أن عدداً من السياسيين الذين كانوا محسوبين على محور الممانعة أعلنوا تأييدهم لخطوة مجلس الوزراء، مناشدين حزب لله التجاوب مع كل ما يعزز دور الدولة ويحافظ على الإستقرار الحالي في البلد!

تردد أن كارتيل مالي ونائب من رجال أعمال بارزين يعرقلون إجراءات إخلاء وزير سابق حاول تعريض مصالحهم للخطر إبان توليه مهامه الوزارية!

نداء الوطن

تبيّن أن مؤسسات المياه الأربع تخفي لوائح عمّال "غبّ الطلب" التي تتضمن أسماء وهمية تعود لحزبيين، فيما تتابع وزارة الطاقة الملف تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أوقفت "الهيئة الصحية الإسلامية"، بسبب الأزمة المالية، التغطية الاستشفائية لعوائل "حزب الله"، وطلبت تحويل المرضى إلى مستشفى الرسول الأعظم.

كشفت معلومات موثوقة أن ملف النافعة سيعود إلى الواجهة من باب إجراءات جذرية ستكون مفاجئة للجميع، وتضيف المعلومات أن الملف وُضِع على نار حامية، وأن المسألة مسألة وقتٍ لن يطول.