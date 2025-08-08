النهار

نشر صحافي عبر منصة "إكس" صوراً لأنفاق تحوي سلاحاً في جنوب الليطاني دخلتها الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل وقد حصل على تلك الصور من مصادرها الفرنسية.

بعد الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الوزير فادي مكي وتخوينه من جمهور "الثنائي الشيعي"، سَرَت شائعات بأنّ الاخير خضع للضغوط وأنه أودع الرئيس نبيه بري كتاب استقالته موقّعاً من دون تحديد التاريخ.

بعد كلام الشيخ نعيم قاسم عن وثيقة الوفاق الوطني المقرّة في مدينة الطائف السعودية، أعاد كثيرون نبش النصوص والوثائق القديمة لإثبات عكس ما قاله في موضوع المقاومة والسلاح.

انطلقت حملة مزايدات من سياسيين محلّيين في منطقة بعلبك الهرمل تعتبر أنّ قتل احد كبار تجار المخدرات تم في إطار غير قانوني ولم يتحدث هؤلاء عن نحو 1000 مذكرة توقيف صادرة بحقه وآلاف التجاوزات.

لا يزال رئيس الجامعة اللبنانية مصرّاً على استعمال تعبير أطلقه سلفه في ما يُسمّى "الاختصاصات النادرة والواعدة" من أجل تبرير تعاقدات جديدة في الجامعة وإغراق ملف التفرغ بأساتذة جدد ما يُطيح به مجدداً.

الجمهورية

قلّل أحد السفراء من احتمالات حرب إسرائيلية واسعة على لبنان، وقال: الوضع الحالي هو الأفضل لإسرائيل، واستبعد التصعيد الكبير، وخصوصاً أنّ الحكومة الإسرائيلية تتّجه في شهر أيلول إلى إطلاق العام الدراسي في مستوطنات الشمال.

عُلم أنّ أحد الأحزاب عمد إلى تشكيل لجنة مكوّنة من بعض مسؤوليه، ومهمّتها رفع اقتراحات إلى القيادة العليا لمواكبة التطوّرات.

يواجه وزير من طائفة معنية بملف حسّاس اتُخِذ بقرار كبير في الحكومة، ضغوطاً كبيرة بسبب تمايزه برأيه وحججه وتصويته المغاير عن زملائه على القرار.

اللواء

من المتوقع أن تجري اتصالات دبلوماسية مع مرجع لبناني، لحصر ذيول القرارات الأخيرة في ما يتعلق بحصرية السلاح ووقف الأعمال العدائية..

يحرص نواب لقاء وسطي، على تجنُّب الخوض في مسائل الخلاف الجارية، وهم يلتزمون الصمت في المناسبات والمناقشات، رغم وضوح الموقف المعلن لديهم..

تعرَّضت موجة التفاؤل بنشاط صناعي ونمو بعض الأنشطة السياحية والاجتماعية لإنتكاسية على خلفية الغارات والتجاذبات حول مصير السلاح..

نداء الوطن

ثمة معلومات من مصادر مختلفة أن وزير المال ياسين جابر لم يكن في إجازة عائلية خارج البلاد، كما شاع الثلاثاء الفائت، بل كان موجودًا في لبنان، وقد تغيّب عن الجلسة المخصصة لسحب السلاح متذرعًا بالسفر، تجنّبًا للإحراج.

جولات "حزب الله" على حلفائه السابقين كانت نتائجها سلبية، بعدما أظهروا الثبات على مواقفهم الداعمة لحصرية السلاح ودعوا "الحزب" لاستغلال الفرصة لملاقاة يد الدولة الممدودة، غير أن مواقف ممثليه كانت سلبية للغاية ومتشددة في التمسك بالسلاح.

كشفت مصادر سياسية أن مراجع رسمية تبلَّغت أن جهودًا دولية تُبذَل لتقديم دعم لـ "الدولة اللبنانية" على كل المستويات، وتوقعت المصادر أن تثمِر هذه الجهود بدءًا من آخر هذا الشهر من خلال اجتماعات ولقاءات على مستويات رفيعة.

البناء

تعتقد مصادر دبلوماسية أن الأميركي والسعودي يدركان استحالة تكليف الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله لألف سبب، لكن كلاً منهما يريد شيئاً من قرار الحكومة الذي لم يقبل رئيس الجمهورية أن يقود المسيرة لإخراجه وتطوّع رئيس الحكومة للمهمة. وكانت الضغوط على رئيس الجمهورية التنحّي جانباً عن قيادة ملف العلاقة مع حزب الله وترك الحكومة تتصرّف. وتقول المصادر إن الأميركي يراهن على المزيد من التصعيد الإسرائيلي للضغط الداخلي وخلق مناخ لبنانيّ يحمل رفض حزب الله تسليم السلاح مسؤولية التصعيد، بينما يريد السعودي إراحة حكم أحمد الشرع في سورية بتصوير لبنان ومقاومته في حال أسوأ من سورية وإقناع السوريين أن ذلك عائد لحكمة قيادتهم التي رفضت اعتماد خيار المواجهة مع “إسرائيل”، وقبلت تقديم التنازلات مهما كانت. وقالت المصادر إن هناك أرباحاً جانبية أميركية وسعودية في محاصرة حماس وشرعيّة سلاحها بمثال حزب الله لتطويق الحشد الشعبي في العراق بالمثال نفسه. ولم تستبعد المصادر أن تؤدي كل هذه الصوره إلى جولة جديدة من الحرب في المنطقة ترسم صورة واضحة لموازين القوى ولا يبقى فيها مجال ليتحدث الجميع بلغة المنتصر لأن المنتصر سوف يكون واضحاً.

توقعت ضابط كبير سابق في الجيش اللبناني أن يتضمن جواب الجيش على رسالة الحكومة بطلب خطة تنفيذية لحصر السلاح بالقول إن المرحلة الأولى هي التفاوض السياسي الذي يجب أن تقوم به الحكومة مع القوى المعنية وعند الاتفاق يقوم الجيش بالتنفيذ وفق تفاصيل لوجستية يتفق عليها مع المعنيين في هذه القوى بموجب الاتفاق الذي تصل إليه الحكومة. وفي حال عدم الاتفاق على الحكومة أن تتخذ القرار بطبيعة التعامل مع هذه القوى، وما إذا كانت الحكومة سوف تعلن حالة الطوارئ وتكلف الجيش بنزع السلاح بالقوة وتحمل المخاطر المترتبة على ذلك وعندها يجيب الجيش على رؤيته لإمكانيات تنفيذ هذا القرار وشروطه والأضرار المترتبة عليه مقابل الفرص الممكنة لتطبيقه.