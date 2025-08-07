النهار

تردد أن لقاء درزياً موسعاً يجري التحضير له في منطقة عاليه للبحث في الوضعين الداخلي اللبناني وفي السويداء السورية بعد التطورات المتسارعة الأخيرة.

تسري شائعات يتناقلها بعض الإعلام تفيد بخطة قريبة لاجتياح واسع يشمل كل الجنوب اللبناني وصولاً إلى البقاع الغربي على غرار العام 1982 ويتناقلها المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي متخوفين.

يؤكد "التيار الوطني الحر" أن توقيف رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري ينطلق من خلفيات سياسية أكثر منها مالية وأن التحقيق معه لن يفضي إلى أي أدلة تدينه، واعتبر أن وضع المدير العام لمياه بيروت وجبل لبنان جان جبران جاء معطوفاً عليه وهو قرار سياسي مرتبط بانتمائه إلى التيار.

لوحظ أن أول بيان تأييد لقرار الحكومة بحصر السلاح جاء من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية عبر اتصال برئاسة الحكومة قبل أن تكر سبحة بيانات التأييد.

سادت حالة من الإرباك في أوساط نواب "الثنائي الشيعي" قبل ظهر أمس إذ أطلّ أحدهم عبر الشاشة ليقول إنه يحتفظ برأيه لنفسه وإن الثنائي يعبر عن نفسه في موقف رسمي ولا يمكن الحديث عنه.

بعدما كانت مراكز حزبية تقفل الطرق المحيطة بمراكزها في غير منطقة تم تخفيف تلك الإجراءات بناء لطلب من الجهات المختصة.

الجمهورية

وُصِف لقاء عُقد أخيراً بين مسؤول أمني ووفد حزبي بأنّه مهم وصريح، واتسم بنظرة مشتركة إلى مختلف الأمور.

قال وزير مناهض لوجود السلاح لوزير من "الثنائي": لماذا أنتم منزعجون من قرار الحكومة؟ عندما تهاجم إسرائيل لبنان كلّنا سنحمل السلاح".

إنتقد رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء عدم حضور وزير لحقيبة سيادية الجلسة قائلاً: "صديقي كان بيقدر يجي كما فعل وزير الخارجية رغم أنّه مش صديقي".

اللواء

نجحت الاتصالات المكوكية في إعادة فتح نوافذ التواصل الرئاسي، بحثاً عن مخارج ومنعاً للتأثير سلباً على موسم الصيف.

سجلت محفظة مصرف لبنان من العملات الصعبة نمواً بفارق واسع عمَّا كانت عليه قبل سنة من تاريخه.

سجلت أسعار بعض الشاليهات في الشقق المفردة في المنتجعات السياحية من الفئة الأولى أرقاماً فلكية تجاوزت آلاف الدولارات.

نداء الوطن

عُلِم أن شخصيات أميركية، وأميركية من أصل لبناني، بينها داريل عيسى ستحضر إلى لبنان للمشاركة في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال نِجاد فارس.

وصف دبلوماسي عربي قرار مجلس الوزراء بتغيير اسم جادة حافظ الأسد إلى جادة زياد الرحباني، باقتراح من رئيس الجمهورية من خارج جدول الأعمال، بأن محو اسم حافظ الأسد بأهمية وضع اسم زياد الرحباني إنْ لم يكن أكثر.

تُعد جهة رقابية ملفًا عن مافيات الصهاريج بالتزامن مع حركة مناقلات في مؤسسة رسمية تُعنى بالثروة المائية ويُتوقَّع أن تكشف التحقيقات تورط رؤوس كبيرة في تلك المؤسسة.