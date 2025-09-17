استرعى خطاب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، عبر انتقاده لمذهبة المقاومة من دون أن يسمّي "حزب الله" باهتمام لافت، على اعتبار أن سعد كان من أبرز الداعمين لهذا الحزب في كل سياساته، بل كان رأس حربة، وبالتالي تاريخ بيته من والده معروف سعد إلى شقيقه مصطفى، كانوا دوما إلى جانب المقاومة الوطنية، وعلى هذه الخلفية استذكرها والتي كانت علمانية من كل الطوائف والمذاهب، وتجدر الإشارة إلى أن سعد قبيل خروج بعض نواب وأحزاب السنة عن التحالف مع حزب الله، كانت له انتقادات في محطات عديدة إلى أن انكسرت الجرة في الآونة الأخيرة.

من هنا، تزامن كلام سعد مع "احتفال المقاومة الوطنية" "جمول" في ذكرى تأسيسها، لاسيما الحزب الشيوعي اللبناني الذي كان حليفاً أساسياً ولازال للتنظيم الشعبي الناصري إلى أحزاب أخرى، ما يدل على أن سعد قال الحقيقة كما هي، وفي الوقت عينه ابتعد عن المقاومة الإسلامية، أي حزب الله.

من هذا المنطلق، وبعدما أفضى النائب سعد ما في جعبته عن حزب الله وقال الحقيقة، فإنه ابتعد عن الحزب لأن كلامه كان كبيراً، والمسألة لم تكن مفاجئة باعتبار كان لبيته من الوالد إلى الشقيق تراث مقاوم ووطني في آن، ما دفعه إلى إطلاق هذه اللاءات تجاه الحزب والتي لاقت استنكاراً وشجباً في صفوف نواب وقياديي وجمهور حزب الله رافضين ما أشار إليه "حليفهم السابق" النائب أسامة سعد.

اللنائب أسامة سعد قال لـ"النهار"، "أنا أتحدث من خلال قناعاتي وعبر موقف وطني، لأن تاريخنا خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية والفئوية، وليست مسألة شخصية بقدر ما هي وطنية بامتياز، فالزعيم المصري العربي جمال عبد الناصر، كانت له الجرأة بعد هزيمة حزيران 67، أن يلقي خطاباً ويقول أنا خسرت المعركة وأتحمل مسؤولية الهزيمة، لذا ثمة حالة إنكار عند حزب الله تجاه كل ما حصل ولم يتعلموا من هذه الأخطاء.

من هنا، ثمة عتب على بعض العلمانيين وأحزاب لم تتخذ أي موقف لتكون المقاومة أو الرؤية وطنية لا طائفية ومذهبية.

ولدى سؤاله عن أن حزب الله ونوابه "زعلانين منك"؟

يرد "يزعلوا أنا صوبت المسار وقلت ما لدي من قناعة، وهذا تاريخ بيتنا الوطني ودفعنا فواتير باهظة وتصدينا لإسرائيل، لذا لا أحد يزايد علينا في المقاومة والوطنية والعروبة، لكن هذه الحالة القائمة اليوم عند حزب الله تنذر بعواقب وخيمة اذا استمروا في خطابهم ومواقفهم الفئوية والطائفية على ذات الوتيرة، لذلك على حزب الله والجميع أن يعيدوا قراءة كل المحطات السابقة ضمن تقييم موضوعي، ولكن للأسف حزب الله حتى الساعة لم يقم بأي قراءة لكل ما حدث منذ المساندة إلى كل المراحل التي مر بها.

وخلص سعد قائلاً، واجبنا ومن الضرورة أن نصوب هذا المسار ونقول كلمتنا بموضوعية ومصداقية وشجاعة.

المصدر: النهار