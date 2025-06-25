ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أنه جرى اليوم الأربعاء إعدام ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وتهريب معدات تستخدم في الاغتيالات.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أنه تم اكتشاف وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة في طهران وحدها خلال الأيام الأخيرة.



كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه جرى اعتقال 700 شخص بتهمة الارتباط بإسرائيل خلال أيام الحرب.

وكان الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر 13 حزيران/يونيو شديد التنسيق والدقة، نتيجة حملة استخباراتية استمرت لسنوات وشاركت فيها جهات متعددة، بمشاركة الموساد والاستخبارات العسكرية (أمان).

وكشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية Hن العملية جمعت بين صور الأقمار الاصطناعية، والتجسس الإلكتروني، والعملاء السريين، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحديد وتدمير عشرات الأهداف المهمة، بما في ذلك علماء نوويون، ومنصات إطلاق صواريخ، وأنظمة دفاع جوي، في غضون دقائق.