أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "لن تسمح بتقسيم سوريا"، واصفا إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية"، التي تستخدم الدروز ذريعة لفرض "بلطجتها" على سوريا، وفق تعبيره.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أعرب الرئيس التركي عن إيمانه بأن "موقف الشرع القوي سيسمح للبلاد بالتغلب على هذه الفترة".

وأضاف أن "أفعال إسرائيل تظهر أنها لا تريد السلام".

وفي تصريحات سابقة، اليوم الخميس، قال أردوغان إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا لا يمكن قبولها وإن ذلك "العدوان يشكل تهديدا على المنطقة بأكملها".

وجاء حديث أردوغان ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حسبما ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مشيرة إلى أن الاتصال بحث التطورات الأخيرة في سوريا عقب الهجمات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعلن يوم أمس الأربعاء، أن بلاده على اتصال وثيق مع القوى الإقليمية والولايات المتحدة، بشأن ما يجري في سوريا، والضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق، والسويداء.

وأشار إلى أنه نقل وجهات النظر التركية بشأن تلك الضربات إلى السلطات الإسرائيلية عبر وكالة الاستخبارات التركية.

كما عقد البرلمان التركي جلسة وافق خلالها على مذكرة قدمتها رئاسة البرلمان، لإدانة الهجمات الإسرائيلية التي وصفتها بأنها "دنيئة" على سوريا، وخاصة دمشق.