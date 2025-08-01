ألقت مسيرة إسرائيلية، اليوم، منشورًا في بلدة يارون تضمّن تهديدًا مباشرًا وجديدًا بحق مختار البلدة محمد شاهين.

المنشور كُتب عليه: "محمد شاهين، هل ما زلت خائفًا؟".

يحلّق الطيران الاسرائيلي على علوّ منخفض فوق البقاع الغربي، وبعلبك، وسرعين والنبي شيت وبريتال والسلسلة الشرقية. كما يحلّق الطيران المسير فوق النبطية وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وارنون وزوطر الشرقية والغربية.

واليوم، نفذت دورية مؤللة كبيرة تابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” عملية تفتيش في محلة خلة الوز – بلدة مركبا.

ويأتي ذلك في وقت صعّدت فيه إسرائيل من وتيرة قصفها على الأراضي اللبنانية، حيث أعلن حزب الله، اليوم، مقتل علي محمد حمود من بلدة كفرملكي، وحسن شريف غملوش من بلدة جباع في إقليم التفاح، “على طريق القدس”، وفق بيان الحزب.

كما أعلن مصرع حسن محمد الحرشي من بلدة سحمر البقاعية، وناصيف العبد بهجة من بلدة جبشيت الجنوبية.

وبحسب المعلومات، فإن الأربعة سقطوا في الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية أمس.

بدوره، أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة ان سلسلة الغارات الإسرائيلية مساء أمس الخميس أدت إلى سقوط أربعة "شهداء".

من جهة أخرى، أفيد بأن اهالي في بلدة ميس الجبل عثروا على رفات المواطن محمد شرتوني الذي فُقد منذ تشرين الاول بعد صموده في بلدته خلال توغل اسرائيلي.