كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على “أكس”: “في مثل هذا اليوم قبل عام قضى جيش الدفاع على الارهابي المدعو فؤاد شكر الذراع اليمنى للارهابي المدعو حسن نصرالله”.

وأضاف أدرعي: “ومنذ ذلك الحين؟ بدأت احجار الدومينو في حزب الله تسقط الواحدة تلو الأخرى حتى وجهنا ضربة قاتلة له والقيادته التي جرت لبنان إلى هذه الحرب لإسناد دواعش حماس المجرمين”.

وتابع: “منذ تلك اللحظة – تغيّر كل شيء”.

وختم: “رسالة العملية كانت مدوية انذاك مثل اليوم- إسرائيل لن تتردد في حماية امن مواطنيها. من يهدّد أمن مواطني إسرائيل – لن يجد مأوى آمنًا في الشرق الأوسط حتى لو استغرق الأمر وقتًا – سنصل إليه”.